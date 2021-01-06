Кіберспортивний портал HLTV традиційно розпочав представлення двадцятки найкращих кіберспортсменів в дисципліні CS: GO. Хто посів місця з 20 по 16 – дізнайтесь у матеріалі.

Не порушуючи традицій, HLTV публікує по одному гравцеві рейтингу кожного дня від 1 січня, отож ім'я найкращого кіберспортсмена 2020 року в CS: GO стане відомим лише 20 січня. Поки що ж пропонуємо ознайомитися з гравцями, що посіли місця з 20 по 16.

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20 місце

Вінсент "Brehze" Кайонте

Статистика Brehze у 2020 році / зображення hltv.org

Попри те, що минулого року Вінсент посів набагато вищу сходинку в загальному рейтингу (8 місце), його цьогорічні виступи здаються такими ж разючими як і торішні, адже він знову один із найкращих "фрагерів" (0,76 вбивств за раунд, 6 місце за показником) до того ж став одноосібним лідером у розмінах (0,17 за раунд) та має одне з найвищих КД – 1,15 (9 місце). Окрім цього, ще однією з його чеснот є стабільність, адже на 73% зіграних карт його КД перевищувало 1,00 (8 місце).

"Я відчував, що в цьому році мій індивідуальний рівень все ще був досить хорошим, просто прикро, що ми не могли частіше грати проти найкращих команд", – з коментаря для hltv.org

Найбільшим фактором, що завадив Brehze посісти вище місце у рейтингу, є те, що через пандемію він брав участь переважно у північноамериканських заходах. І хоча там він був одним з найкращих, відсутність виступів на найпрестижніших подіях в Європі не дозволила йому розташуватися вище.

19 місце

Джастін "jks" Севедж

Статистика jks у 2020 році / зображення hltv.org

Джастін вдруге поспіль опинився у топ-20 HLTV (15 місце минулого року) як один з найкращих гравців Північної Америки. Продемонструвавши стабільність протягом сезону, він відзначився класною грою в ситуаціях, коли залишався наодинці проти одного чи навіть декількох противників, вигравши 64 подібних раунди (10 місце). В середньому у 2020 році jks виграв 0,51 клатчів за карту (1 місце).

"Мені здається, я найкращий в клатчах, звісно, лише коли відчуваю себе впевнено і комфортно. Я завжди налаштований на те, щоб виграти раунд, і, мабуть, саме тому маю такий великий успіх у цьому", – з коментаря для hltv.org

Причиною низького місця у загальному рейтингу також стала відсутність стабільних виступів проти найкращих колективів, проте середнє КД 1,13 на 20 картах, зіграних проти топ-5 команд дозволили йому обійти Brehze у рейтингу.

18 місце

Кайке "KSCERATO" Керато

Статистика KSCERATO у 2020 році / зображення hltv.org

KSCERATO став 11-м гравцем за КД у 2020 році (1,15) а також мав КД вище за 1,08 в 10 з 11 визначних матчів, в яких брав участь. До того ж закінчив 88% зіграних карт з рейтингом КД вище за 0,85 (4 місце), що означає, що у нього майже ніколи не було поганої карти.

Він також посів перше місце у світі за рівнем раундів без смертей у 2020 році (75,3% KAST). Це досягнення дозволило йому стати одним з найважчих для вбивства гравців усіх часів, з показником лише у 0,58 смертей за раунд (3 місце).

17 місце

Фредді "KRIMZ" Йоханссон

Статистика KRIMZ у 2020 році / зображення hltv.org

KRIMZ вдруге поспіль опиняється на 17 сходинці рейтингу, після того, як у 2020 році він виступив трохи краще середнього майже в усіх категоріях. Маючи 0,70 вбивств за раунд, 0,64 смертей за раунд, 71,9% KAST та 77,3 ADR, він в основному отримав цю статистику, граючи добре в найбільш конкурентних змаганнях року.

"Я не уявляю, як потрапив до цього списку цього року, але, мабуть, я зробив щось правильно", – з коментаря для hltv.org

16 місце

Енріке "HEN1" Телеш

Статистика HEN1 у 2020 році / зображення hltv.org

Як і його товариш по команді Кайке "KSCERATO" Керато, який зайняв 18 місце в списку 20 найкращих гравців цього року, HEN1 був гравцем, з яким слід рахуватись, постійно показуючи високі результати протягом 2020 року і закінчивши сезон з десятим найвищим КД (1.15).

HEN1 також посів восьме місце серед гравців з найвищим відсотком карт із КД 1,15+ (52,5%), 15 місце за кількістю вбивств з AWP за раунд (0,28) та друге місце за рівнем раундів без смертей, з показником KAST у 75,1%. Це дозволило йому стати найважчим для вбивства гравцем усіх часів, обігнавши xyp9x (зразка 2018 року) та того ж таки KSCERATO, з показником у 0,576 смертей за раунд. До того ж 73 виграних раундів наодинці проти одного чи кількох противників (5 місце), подарували йому 2 місце у рейтингу найкращих клатчерів 2020 року.