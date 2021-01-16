Портал HLTV продолжает представление двадцатки лучших киберспортсменов в дисциплине CS: GO. Кто остановился в шаге от топ-5 и занял места с 10 по 6 – узнайте в материале.

HLTV объявили вторую пятерку из 10 лучших игроков в CS: GO в 2020 году.

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10 место

Флориан "syrsoN" Рише

Статистика syrsoN в 2020 году / изображение hltv.org

Именно Флориан был статистически лучшим снайпером 2020 года, с 0,47 убийств с AWP за раунд, что не только подарило ему первое место по этому показателю, а еще и оставило конкурентов далеко позади. К тому же его среднегодовой показатель является самым высоким за всю историю Топ-20, тем самым превзойдя показатели Николая "Nico" Йенсена образца 2013 года (0,45) и Ладислава "GuardiaN⁠" Ковача за 2016-2018 года (0,44). Снайпер BIG также был одним из лучших в начальных поединках раундов, заняв 2 место по количеству первых убийств за раунд (0,15) и 4 место по показателю выигранных первых дуэлей (61,4%).

Особенностью Флориана несомненно является его игра со снайперской винтовкой SSG 08 (в народе – cкаут). Это более бюджетный вариант основной снайперки – AWP, однако с ней syrsoN чувствует себя не менее уверенно и демонстрирует столь удивительный уровень владения данной оружием, точно можно сказать, что в этом аспекте он лучший игрок в мире. Сам Рише комментирует это так:

Я вообще не работаю над игрой со скаутом как-то отдельно, иногда я просто играю с ним для развлечения в Deathmatch примерно пять минут, но это все. Я также должен признать, что довольно странно, что я перешел от роли штатного рифлера в штатного снайпера, но я чувствую себя по-настоящему уверенно, играя с AWP или даже SSG 08 в близких дуэлях, клатчах или просто в поиске первого в раунде убийства.

9 место

Питер "dupreeh" Расмусcен

Статистика dupreeh в 2020 году / изображение hltv.org

Несмотря на все его сыгранные 191 карту, из всех событий, имеющих отношение к Топ-20 можно увидеть, что dupreeh ничем особо не выделялся с точки зрения базовой статистики, но все-таки все его показатели значительно выше среднего.

Astralis почти идеально играли на крупнейших турнирах 2020 года и именно там Питер демонстрировал себя лучше всего, выйдя на 9 место по общему рейтингу игрока с показателем в 1,12. Хотя ему и так не досталось ни одной награды MVP он получил 6 титулов EVP и был близок еще к двум. Все это позволило ему занять такое высокое место в списке, несмотря на то, что его статистические показатели выглядели не такими поразительными, как у некоторых игроков в списке до него.

8 место

Джонатан "EliGE" Яблоновски

Статистика EliGE в 2020 году / изображение hltv.org

EliGE был одним из самых эффективных игроков 2020 года, заняв 4 место по величине урона за раунд (84,2 ADR), что помогло ему занять 7 место по количеству убийств за раунд (0,76), а также 12 место по количеству ассистов за раунд (0,15). Джонатан также отличился высоким количеством первых убийств в раунде (0,14 за раунд, 9 место) и высоким показателем мультикиллов (19,3% раундов, 6 место), что позволило ему занять 4 место в рейтинге общего влияния с невероятным показателем в 1,28.

23-летний юноша стал шестым лучшим игроком по рейтингу (1,16) на больших событиях течение года, продемонстрировав стабильность, хорошо выступая почти на каждом выдающемся мероприятии, в котором принимал участие. Однако даже при таких удивительных результатах Яблоновски несколько недоволен собственной формой:

Я думаю, что мне не удалось играть на пике моего потенциала в 2020 из-за отсутствия возможности играть на всех соревнованиях самого высокого уровня (из-за пандемии). Я тот тип игрока, который раскрывается на важных соревнованиях и я хочу чувствовать давление и чувствовать, что матчи имеют значение, поэтому я думаю, что в этом году я только тень своей формы года прошлого.

7 место

Робин "ropz" Коль

Статистика ropz в 2020 году / изображение hltv.org

Робин особенно отличился в вопросах ликвидации противников, заняв 4 место по количеству убийств (0,78), осуществляя мультикиллы в 19,8% раундов и очень часто, не оставляя врагам и шанса, попадая им сразу в голову (0,41 хэдшотов за раунд, 3 место).

Несмотря на то, что его команда показала очень нестабильные результаты, ropz оставался стабильным исполнителем, получив рейтинг ниже 1.00 только на своем последнем турнире, во всех других же случаях для своей команды он был игроком на которого следует равняться на каждом уровне.

6 место

Бенджамин "blameF" Бремер

Статистика blameF в 2020 году / изображение hltv.org

Бенджамин показал невероятно высокий уровень в 2020 году, закончив 9 из 11 крупнейших турниров с наименьшим рейтингом в 1,19, в 7 из которых он был удостоен звания EVP. В течение года он накопил поразительные статистические показатели, среди которых наиболее заметными были 82,3 ADR (5 место), 73,7% KAST (6 место) и 0,59 DPR (5 место).

Его способность оставаться в живых также связана с его неоспоримым талантом игры в клатчах, поскольку в прошлом году он выиграл 71 ситуацию один против одного или нескольких игроков (6 место). В общем blameF показал себя значительно выше среднего почти в каждой категории, что сделало его одним из самых универсальных игроков 2020 года.

Я действительно доволен 2020 годом, это был замечательный год. Я думаю, что попадание в первую пятерку в командном зачете было главным моментом, я чувствовал, что был частью чего-то, что работало очень хорошо, и когда у нас появилась привычка считать себя фаворитом, когда мы играли против лучших команд, я очень этим гордился. Я никогда раньше не работал так тяжело, как в 2020 году, и я чувствую, что это дало свои результаты – из комментария для hltv.org