Високі, прекрасні та небезпечні: найкращі косплеї на Леді Дімітреску з Resident Evil – фото

Леді Дімітреску вже стала справжньою зіркою у мережі, вона головний символ відеогри Resident Evil Village. Чимало ентузіасток вже спробувало перевтілитися у цю популярну вампірку.

Джерело: 24 канал

Реліз відеогри Resident Evil Village запланований лише на травень цього року, але головна антагоністка цього проєкту Леді Дімітреску вже підкорює серця геймерів. Фанати її обожнюють та присвячують чималу кількість дуже цікавих робіт. Звісно, косплеєрки також підхопили цей тренд й за короткий проміжок часу створили достатньо детальні та відверті косплеї на Леді Дімітреску.

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Косплей – це перевтілення у різноманітні ролі, яке полягає у переодяганні у костюми та повторенні міміки, жестів, характеру певного персонажу.

Леді зацікавила геймерів одразу після виходу першого тизеру, шанувальники звернули увагу на те, що вона височенна, бо їй було важко пройти навіть у звичайнісінькі двері. Розробники поки не називали її точний зріст, але журналісти вже спробували його з'ясувати, вони отримали таку цифру – 244 сантиметри. Також геймерам сподобалося її вбрання у вікторіанському стилі та посмішка, яка характерна для лиходіїв. Леді Дімітреску дуже швидко стала справжньою зіркою у мережі, тому пропонуємо вам ознайомитися із найкращими косплеями на цього персонажа.

Оригінал

Леді Дімітреску / твіттер Resident Evil

Косплей від godofnightvale

Косплей від curvy_rhiwen Косплей від quinnleyblaque Косплей від crashcandy_cosplay Косплей від bewitched.divination

Косплей від intraventus

Косплей від striderscribe

Косплей від bekker_cosplay

Косплей від avirtualsuccubus

Косплей від beckpoppins

Бонусом буде дуже популярний косплей від відомої у цій сфері Кайли Ерін. Її костюм виконаний дуже детально, а самій Ерін вдалося майже у точності перевтілитися в одну із дочок Леді Дімітреску. Також цікаво, що її косплей зібрав вже 36 тисяч лайків, хоча ця робота й не присвячена головній зірці відеогри Resident Evil Village.

Косплей від itskaylaerin

Миле сімейне фото з архіву сім'ї Дімітреску