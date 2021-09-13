Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.



Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: симулятор поєдинків та цікава музична новинка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Destiny Run Makeup Artist Fidget Toys Trading Subway Surfers Make 'Em Truck Simulator: Ultimate Stone Miner Garena Free Fire Roblox My Talking Angela 2

Цього разу в топі найпопулярніших мобільних ігор є чимало перестановок, хоча лідер й не змінився. На 1 місці продовжує утримуватися оригінальний раннер з назвою Destiny Run, а трійку найкращих цього тижня замкнула відеогра Fidget Toys Trading. Також варто відзначити культову гру Subway Surfers, яка вже тривалий час знаходиться в першій половині цього топу. А от Garena Free Fire, Roblox та My Talking Angela 2 вже наступного тижня можуть опинитися за його межами.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Bridge Race (12 місце), Angle Fight 3D (36 місце), Count Masters​ (11 місце) та Beatstar Touch Your Music (20 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Makeup Artist – відеогра, яка одразу ж заскочила на 2 сходинку цього топу, а також дуже сподобалася гравцям з Бразилії. У цій грі геймерам потрібно взяти на себе роль візажиста, який створює унікальні образи для різноманітних моделей. Розробники відзначили, що в їхній відеогрі є чимало інструментів для досягнення цієї цілі.

Геймплей Makeup Artist: відео

Make 'Em – мобільна гра, у якій геймерам потрібно розігрувати різноманітні сценарії. Геймплейно все дуже просто: гравці отримують певне завдання, яке потім мають відтворити в грі. Для цього потрібно керувати ігровими персонажами, як маріонетками. Загалом у цій відеогрі дуже просте керування та чимало унікальних рівнів.

Геймплей Make 'Em: відео

Truck Simulator: Ultimate – відеогра, у якій геймерам потрібно взяти на себе роль далекобійника. Гравцям треба займатися не лише транспортуванням різноманітних вантажів, а й розвитком власної компанії. Тобто керувати потрібно не лише автомобілем, а й бізнесом. Розробники відзначили, що у відеогрі є чимало реалістичних вантажівок, понад сто міст, а також є багатокористувацький режим.

Геймплей Truck Simulator: Ultimate: відео

Stone Miner – відеогра, у якій гравцям також потрібно керувати автомобілем, щоправда, не зовсім класичним. Річ у тім, що геймерам треба добувати різноманітні ресурси, а тому цим транспортним засобом можна трощити майже все. Свою "здобич" можна продавати на базі, а зароблені кошти потрібно витрачати на оновлення цього автомобілю. Розробники відзначили, що в грі є різноманітні ресурси, а також чимало рівнів.

Геймплей Stone Miner: відео