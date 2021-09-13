Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.



Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: симулятор поединков и интересная музыкальная новинка

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Destiny Run Makeup Artist Fidget Toys Trading Subway Surfers Make 'Em Truck Simulator: Ultimate Stone Miner Garena Free Fire Roblox My Talking Angela 2

На этот раз в топе самых популярных мобильных игр есть немало перестановок, хотя лидер и не изменился. На 1 месте продолжает удерживаться оригинальный раннер с названием Destiny Run, а тройку лучших на этой неделе замкнула видеоигра Fidget Toys Trading. Также стоит отметить культовую игру Subway Surfers, которая уже длительное время находится в первой половине этого топа. А вот Garena Free Fire, Roblox и My Talking Angela 2 уже на следующей неделе могут оказаться за его пределами.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Bridge Race (12 место), Angle Fight 3D (36 место), Count Masters (11 место) и Beatstar Touch Your Music (20 место). Впервые в рейтинг попали:

Makeup Artist – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 2 место этого топа, а также очень понравилась игрокам из Бразилии. В этой игре геймерам нужно взять на себя роль визажиста, который создает уникальные образы для различных моделей. Разработчики отметили, что в их видеоигре есть немало инструментов для достижения этой цели.

Геймплей Makeup Artist: видео

Make 'Em – мобильная игра, в которой геймерам нужно разыгрывать различные сценарии. Геймплейно все очень просто: игроки получают определенное задание, которое потом должны воспроизвести в игре. Для этого нужно управлять игровыми персонажами, как марионетками. В целом в этой видеоигре очень простое управление и немало уникальных уровней.

Геймплей Make 'Em: видео

Truck Simulator: Ultimate – видеоигра, в которой геймерам нужно взять на себя роль дальнобойщика. Игрокам надо заниматься не только транспортировкой различных грузов, но и развитием собственной компании. То есть управлять нужно не только автомобилем, но и бизнесом. Разработчики отметили, что в видеоигре немало реалистических грузовиков, более ста городов, а также есть многопользовательский режим.

Геймплей Truck Simulator: Ultimate: видео

Stone Miner – видеоигра, в которой игрокам также нужно управлять автомобилем, правда, не совсем классическим. Дело в том, что геймерам надо добывать различные ресурсы, а потому этим транспортным средством можно крушить почти все. Свою "добычу" можно продавать на базе, а заработанные средства нужно тратить на обновление этого автомобиля. Разработчики отметили, что в игре есть различные ресурсы, а также немало уровней.

Геймплей Stone Miner: видео