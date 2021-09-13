Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: популярний раннер та цікаві новинки

У рейтингу найпопулярніших мобільних ігор з'явилося одразу чотири цікаві новинки. Щоправда, лідерство однаково продовжує утримувати популярний раннер Destiny Run.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.



Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: симулятор поєдинків та цікава музична новинка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Destiny Run Makeup Artist Fidget Toys Trading Subway Surfers Make 'Em Truck Simulator: Ultimate Stone Miner Garena Free Fire Roblox My Talking Angela 2

Цього разу в топі найпопулярніших мобільних ігор є чимало перестановок, хоча лідер й не змінився. На 1 місці продовжує утримуватися оригінальний раннер з назвою Destiny Run, а трійку найкращих цього тижня замкнула відеогра Fidget Toys Trading. Також варто відзначити культову гру Subway Surfers, яка вже тривалий час знаходиться в першій половині цього топу. А от Garena Free Fire, Roblox та My Talking Angela 2 вже наступного тижня можуть опинитися за його межами.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Bridge Race (12 місце), Angle Fight 3D (36 місце), Count Masters​ (11 місце) та Beatstar Touch Your Music (20 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Makeup Artist – відеогра, яка одразу ж заскочила на 2 сходинку цього топу, а також дуже сподобалася гравцям з Бразилії. У цій грі геймерам потрібно взяти на себе роль візажиста, який створює унікальні образи для різноманітних моделей. Розробники відзначили, що в їхній відеогрі є чимало інструментів для досягнення цієї цілі.

Геймплей Makeup Artist: відео

Make 'Em – мобільна гра, у якій геймерам потрібно розігрувати різноманітні сценарії. Геймплейно все дуже просто: гравці отримують певне завдання, яке потім мають відтворити в грі. Для цього потрібно керувати ігровими персонажами, як маріонетками. Загалом у цій відеогрі дуже просте керування та чимало унікальних рівнів.

Геймплей Make 'Em: відео

Truck Simulator: Ultimate – відеогра, у якій геймерам потрібно взяти на себе роль далекобійника. Гравцям треба займатися не лише транспортуванням різноманітних вантажів, а й розвитком власної компанії. Тобто керувати потрібно не лише автомобілем, а й бізнесом. Розробники відзначили, що у відеогрі є чимало реалістичних вантажівок, понад сто міст, а також є багатокористувацький режим.

Геймплей Truck Simulator: Ultimate: відео

Stone Miner – відеогра, у якій гравцям також потрібно керувати автомобілем, щоправда, не зовсім класичним. Річ у тім, що геймерам треба добувати різноманітні ресурси, а тому цим транспортним засобом можна трощити майже все. Свою "здобич" можна продавати на базі, а зароблені кошти потрібно витрачати на оновлення цього автомобілю. Розробники відзначили, що в грі є різноманітні ресурси, а також чимало рівнів.

Геймплей Stone Miner: відео