Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: подорож до центру Землі та дивний раннер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Garena Free Fire Merge Master Dinosaur Fusion Subway Surfers Airport Security Fishdom Craft City Loki Candy Crush Saga Roblox Frozen Honey ASMR Zen Match

Цього разу в топі найпопулярніших мобільних ігор відбулися масштабні перестановки. На 1 місце знову вийшла королівська битва Garena Free Fire, а от раннер Subway Surfers, який раніше очолював цей рейтинг, опустився на 3 позицію. З інших змін ще можна відзначити падіння Candy Crush Saga та Roblox.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: Twerk Race 3D Running Game (19 місце), Count Masters (13 місце), Ground Digger (29 місце), Race Master 3D Car Racing (11 місце), Find the Alien (12 місце) та Money Rush (25 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі ігри:

Merge Master Dinosaur Fusion – мобільний проєкт, який одразу ж заскочив на 2 сходинку цього топу. Гравцям потрібно керувати невеликою армією, щоправда, робити це можна лише до бою. Річ у тім, що самі поєдинки проходять автоматично, а тому геймерам потрібно продумувати все наперед.

Ігровий процес Merge Master Dinosaur Fusio: відео

Airport Security – відеогра, яка дуже сподобалася гравцям із США. Геймерам треба взяти на себе роль представника служби безпеки аеропорту. Їм потрібно буде обшукувати пасажирів, перевіряти закордонні паспорти, сканувати валізи, а також брати участь у допитах.

Геймплей Airport Security: відео

Fishdom – гра, яка може зацікавити всіх шанувальників головоломок та загадок. Річ у тім, що це класичний представник цього жанру в стилі "три в ряд". Події гри розгортаються в акваріумі, а тому всю зароблену валюту гравці мають витрачати на його прикрашання.

Трейлер відеогри Fishdom: відео

Craft City Loki – мобільний проєкт, який дуже схожий на популярну відеогру Minecraft. Геймерам потрібно займатися дослідженням та будівництвом, а робити вони це можуть одразу у двох режимах: виживання та творчий.

Геймплей Craft City Loki: відео

Frozen Honey ASMR – дивний симулятор, в якому гравцям треба займатися створенням замороженого медового желе. Геймерам потрібно комбінувати різні інгредієнти, а все це вони роблять для того, щоб нагодувати ігрових персонажів.

Ігровий процес Frozen Honey ASMR: відео

Zen Match – мобільна гра, яка точно зацікавить всіх фанатів загадок та головоломок. Геймплейно все досить просто: гравцям треба збирати однакові плитки та очищати ігрове поле. До речі, у відеогрі є чимало варіантів для налаштування останнього та інших елементів декору.

Трейлер відеогри Zen Match: відео