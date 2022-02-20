Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: путешествие к центру Земли и странный раннер

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Garena Free Fire Merge Master Dinosaur Fusion Subway Surfers Airport Security Fishdom Craft City Loki Candy Crush Saga Roblox Frozen Honey ASMR Zen Match

На этот раз в топе самых популярных мобильных игр произошли масштабные перестановки. На 1 место снова вышла королевская битва Garena Free Fire, а вот раннер Subway Surfers, ранее возглавлявший этот рейтинг, опустился на 3 позицию. Из других изменений еще можно отметить падение Candy Crush Saga и Roblox.

Покинули десятку лучших такие проекты: Twerk Race 3D Running Game (19 место), Count Masters (13 место), Ground Digger (29 место), Race Master 3D Car Racing (11 место), Find the Alien (12 место) и Money Rush (25 место). А впервые в рейтинг попали следующие игры:

Merge Master Dinosaur Fusion – мобильный проект, который сразу же запрыгнул на 2 строчку этого топа. Игрокам нужно управлять небольшой армией, правда, делать это можно только до боя. Дело в том, что сами поединки проходят автоматически, поэтому геймерам нужно продумывать все заранее.

Игровой процесс Merge Master Dinosaur Fusio: видео

Airport Security – видеоигра, которая очень понравилась игрокам из США. Геймерам нужно взять на себя роль представителя службы безопасности аэропорта. Им нужно будет обыскивать пассажиров, проверять загранпаспорта, сканировать чемоданы, а также участвовать в допросах.

Геймплей Airport Security: видео

Fishdom – игра, которая может заинтересовать всех любителей головоломок и загадок. Дело в том, что это классический представитель этого жанра в стиле "три в ряд". События игры разворачиваются в аквариуме, поэтому всю заработанную валюту игроки должны тратить на его украшение.

Трейлер видеоигры Fishdom: видео

Craft City Loki – мобильный проект, который очень похож на популярную видеоигру Minecraft. Геймерам нужно заниматься исследованием и строительством, а делать это они могут сразу в двух режимах: выживание и творческий.

Геймплей Craft City Loki: видео

Frozen Honey ASMR – странный симулятор, в котором игрокам нужно заниматься созданием замороженного медового желе. Геймерам нужно комбинировать разные ингредиенты, а все это они делают для того, чтобы накормить игровых персонажей.

Игровой процесс Frozen Honey ASMR: видео

Zen Match – мобильная игра, которая точно заинтересует всех поклонников загадок и головоломок. Геймплейно все довольно просто: игрокам нужно собирать одинаковые плитки и очищать игровое поле. Кстати, в видеоигре есть немало вариантов для настройки последнего и других элементов декора.

Трейлер видеоигры Zen Match: видео