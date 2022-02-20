Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: путешествие к центру Земли и странный раннер

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

  1. Garena Free Fire
  2. Merge Master Dinosaur Fusion
  3. Subway Surfers
  4. Airport Security
  5. Fishdom
  6. Craft City Loki
  7. Candy Crush Saga
  8. Roblox
  9. Frozen Honey ASMR
  10. Zen Match

На этот раз в топе самых популярных мобильных игр произошли масштабные перестановки. На 1 место снова вышла королевская битва Garena Free Fire, а вот раннер Subway Surfers, ранее возглавлявший этот рейтинг, опустился на 3 позицию. Из других изменений еще можно отметить падение Candy Crush Saga и Roblox.

Покинули десятку лучших такие проекты: Twerk Race 3D Running Game (19 место), Count Masters (13 место), Ground Digger (29 место), Race Master 3D Car Racing (11 место), Find the Alien (12 место) и Money Rush (25 место). А впервые в рейтинг попали следующие игры:

Merge Master Dinosaur Fusion – мобильный проект, который сразу же запрыгнул на 2 строчку этого топа. Игрокам нужно управлять небольшой армией, правда, делать это можно только до боя. Дело в том, что сами поединки проходят автоматически, поэтому геймерам нужно продумывать все заранее.

Игровой процесс Merge Master Dinosaur Fusio: видео

Airport Security – видеоигра, которая очень понравилась игрокам из США. Геймерам нужно взять на себя роль представителя службы безопасности аэропорта. Им нужно будет обыскивать пассажиров, проверять загранпаспорта, сканировать чемоданы, а также участвовать в допросах.

Геймплей Airport Security: видео

Fishdom – игра, которая может заинтересовать всех любителей головоломок и загадок. Дело в том, что это классический представитель этого жанра в стиле "три в ряд". События игры разворачиваются в аквариуме, поэтому всю заработанную валюту игроки должны тратить на его украшение.

Трейлер видеоигры Fishdom: видео

Craft City Loki – мобильный проект, который очень похож на популярную видеоигру Minecraft. Геймерам нужно заниматься исследованием и строительством, а делать это они могут сразу в двух режимах: выживание и творческий.

Геймплей Craft City Loki: видео

Frozen Honey ASMR – странный симулятор, в котором игрокам нужно заниматься созданием замороженного медового желе. Геймерам нужно комбинировать разные ингредиенты, а все это они делают для того, чтобы накормить игровых персонажей.

Игровой процесс Frozen Honey ASMR: видео

Zen Match – мобильная игра, которая точно заинтересует всех поклонников загадок и головоломок. Геймплейно все довольно просто: игрокам нужно собирать одинаковые плитки и очищать игровое поле. Кстати, в видеоигре есть немало вариантов для настройки последнего и других элементов декора.

Трейлер видеоигры Zen Match: видео