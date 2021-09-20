Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: популярний раннер та цікаві новинки

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Destiny Run Makeup Artist Stone Miner Fidget Toys Trading Get Lucky Truck Simulator: Ultimate Subway Surfers Make 'Em Ludo King Garena Free Fire

Уже кілька тижнів поспіль лідерство в топі найпопулярніших мобільних ігор утримує оригінальний раннер Destiny Run. На 2 сходинці продовжує знаходитися відеогра Makeup Artist, а от трійку найкращих цього разу неочікувано замкнула гра Stone Miner. "Симулятор бартеру" Fidget Toys Trading опустився вже на 4 місце, хоча ще кілька тижнів тому він був беззаперечним лідером. У другій половині топу особливих змін немає (Truck Simulator: Ultimate, Make 'Em та Garena Free Fire), хоча й варто відзначити падіння відеогри Subway Surfers, а також чергове повернення гри Ludo King.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Roblox (11 місце) та My Talking Angela 2 (13 місце). Вперше до рейтингу потрапила:

Get Lucky – відеогра, яка одразу ж заскочила на 5 місце цього топу. За жанром це черговий представник "родини" раннерів, але зі своєю цікавою концепцією. Річ у тім, що головна героїня прямує до басейну, але на його територію впускають лише тих гостей, які відповідають дрес-коду. Тому геймерам під час забігів треба збирати вішалки для одягу, а все для того, щоб допомогти цій героїні роздягнутися. Також гравцям потрібно збирати ігрову валюту та уникати зустрічей з деякими персонажами та предметами. Загалом у відеогрі дуже просте керування, а також чимало рівнів.

Геймплей Get Lucky: відео