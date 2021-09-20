Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: популярный раннер и интересные новинки

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Destiny Run Makeup Artist Stone Miner Fidget Toys Trading Get Lucky Truck Simulator: Ultimate Subway Surfers Make 'Em Ludo King Garena Free Fire

Уже несколько недель подряд лидерство в топе самых популярных мобильных игр удерживает оригинальный раннер Destiny Run. На 2 строчке продолжает находиться видеоигра Makeup Artist, а вот тройку лучших на этот раз неожиданно замкнула игра Stone Miner. "Симулятор бартера" Fidget Toys Trading опустился уже на 4 место, хотя еще несколько недель назад он был безоговорочным лидером. Во второй половине топа особых изменений нет (Truck Simulator: Ultimate, Make 'Em и Garena Free Fire), хотя и стоит отметить падение видеоигры Subway Surfers, а также очередное возвращение игры Ludo King.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Roblox (11 место) и My Talking Angela 2 (13 место). Впервые в рейтинг попала:

Get Lucky – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 5 место этого топа. По жанру это очередной представитель "семьи" раннеров, но со своей интересной концепцией. Дело в том, что главная героиня направляется в бассейн, но на его территорию пускают только тех гостей, которые соответствуют дресс-коду. Поэтому геймерам во время забегов надо собирать вешалки для одежды, а все для того, чтобы помочь этой героини раздеться. Также игрокам нужно собирать игровую валюту и избегать встреч с некоторыми персонажами и предметами. В целом в видеоигре очень простое управление, а также немало уровней.

Геймплей Get Lucky: видео