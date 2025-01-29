5 ігор, які допоможуть вам розслабитись і зняти стрес

Останні кілька років принесли нам лавину "затишних ігор" – цілого жанру, в якому вам не потрібно битися з кровожерливими монстрами чи полювати за могутніми ворогами, які можуть убити одним змахом меча. Тут ви можете неспішно насолоджуватися пейзажами, розгадувати загадки, будувати, вирощувати, вивчати привітний світ. Ось 5 чудових варіантів, якщо вам хочеться відволіктися від насилля.

From Dust

Це вельми красивий симулятора бога, розроблений студією Ubisoft, а точніше її дочірньою компанією Montpellier. Проєкт вийшов ще у 2011 році, але навряд чи втратив свою актуальність. Ви можете зіграти на Windows, PlayStation 3 та Xbox 360. У 2012 році навіть з'явилася браузерна версія для Google Chrome, пише 24 Канал.

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У грі ви виступаєте в ролі бестілесної сутності під назвою "Дихання", яка супроводжує плем'я первісних людей у їхньому пошуку втрачених знань. Ваше завдання — допомагати племені виживати та просуватися вперед, маніпулюючи навколишнім середовищем. Ви можете змінювати рельєф островів, перенаправляти потоки води та лави, створювати гори та каньйони, щоб захистити плем'я від природних катаклізмів, таких як повені, виверження вулканів, землетруси, лісові пожежі та цунамі.

Це чудова гра, у якій ви зможете провести довгі години, просто керуючи піском – і це зовсім не набридає! Динамічний світ постійно змінюється, оскільки гра пропонує одну з найскладніших симуляцій природи в реальному часі: все, до чого ви торкаєтеся, постійно змінюється та підносить нові сюрпризи.

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Snufkin: Melody of Moominvalley

Це гра за мотивами популярної серії дитячих книжок про Мумі-тролів. Хоча гра піднімає важливі питання – про анархію та екотероризм – вона також пропонує вам надзвичайно красиву пригоду з чудовою графікоюв стилі акварелі.

Ви візьмете на себе роль Снуфкіна, вільнодумного кочівника, який грає на губній гармошці і є другом безневинних мумі-тролів. Повернувшись до їхнього села, щоб відвідати свого найкращого друга, він виявляє, що колись прекрасна долина була спустошена Доглядачем Парку, безсовісним бюрократом, який посадив тварин у клітки, розділив територію на приватні парки і взагалі намагався приручити дику природу до чогось більш контрольованого..

Це, звісно, не спрацює, оскільки ви берете на себе завдання підірвати зусилля доглядача парку, загасити пожежі, які він та його колеги-поліцейські спричинили, і дозволити природі знову бути природою. Здебільшого це передбачає блукання долиною та розв'язання низки головоломок.

Ви вмикаєте музику, щоб тварини проходили певні ділянки, долаєте кілька простих стелс-секцій і зриваєте будь-які знаки, які намагаються нав'язати новий порядок. Іноді ви просто знаходите гарне місце, щоб відпочити і насолодитися краєвидом.

Ніщо з цього не є складним, але акварельні малюнки, плавний саундтрек, частково створений Sigur Rós, і легкий дизайн квестів дають відчуття затишку і спокою.

Доступно для PC, Switch, PS5, Xbox.

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Jusant

Jusant – тиха, душевна гра про скелелазіння. Все дуже просто: є скелястий моноліт, що тягнеться аж до хмар, а ви – молода людина, яка вирішила піднятися на нього. Дорогою ви бачите артефакти цивілізацій, які колись населяли вежу. У грі є історія – похмура, але, зрештою, сповнена надії розповідь про руйнування довкілля, але вона розказана за допомогою залишених нотаток і продуманих декорацій, а не халтурних діалогів.

Jusant працює завдяки особливій схемі управління. Кожній руці персонажа відповідає кнопка запуску, тому ви стискаєте і відпускаєте її разом з головним героєм, щоб рухатися. Мотузка та набір інструментів допоможуть вам переходити від однієї руки до іншої, доки не вичерпається ваш лічильник витривалості.

Гра більше схожа на вертикальний платформер, ніж на симулятор — завжди є лише один правильний шлях, який можна пройти — але не думайте, що ви занудьгуєте, адже Jusant вражає своєю фізичною активністю. Вона спонукає вас обдумувати кожен крок, перш ніж зробити його, а також усвідомлювати, що ви повинні працювати зі світом, щоб досягти прогресу, а не бездіяльно пролітати крізь нього. Все це не особливо складно, оскільки тут немає бою і немає можливості померти, якщо ви приймете неправильне рішення.

Доступно для Xbox, PS5, PC.

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A Short Hike

Піксельна пригода під назвою A Short Hike – це чудова маленька гра, де ви візьмете на себе роль Клер, пташки у світі антропоморфних тварин, яка зупинилася в маленькому, але жвавому провінційному парку. Вона повинна зробити телефонний дзвінок, але єдине місце, де ловить стільниковий зв'язок, – вершина гори в центрі парку. Ваша єдина мета протягом двох годин гри – доставити її туди.

Поки ви будете добиратися до своєї мети, вам запропонують виконати низку квестів для інших відвідувачів парку, а також збирати золоті пір'їни, щоб піднятися вище й робити більше подвійних стрибків.

Більшість завдань є простими, тому вам не доведеться перенапружуватись. Ви зможете літати більшою частиною парку, як вам заманеться, розглядаючи визначні пам'ятки і спілкуючись з іншими відвідувачами, поки вони займаються своїми справами.

Велика гора, на яку вам потрібно забратися, є кінцевою метою, але вам не обов'язково підніматися на неї одразу. Коли ви це зробите, світ усе одно залишиться для вас відкритим для подальшого дослідження.

Доступно для PC, Switch, PS4, Xbox.

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Art of Rally

Art of Rally – це стильна гоночна гра з переважаючим видом зверху вниз і приголомшливим синтезаторним саундтреком. Її модель керування знаходиться десь посередині між симуляторами та аркадними гонками: вона не така складна, як у Gran Turismo, але все одно вимагатиме деякої зосередженості та навичок.

Вас закинуть у яскраві локації з низькополігональними ландшафтами, де ви зможете випробувати різні автомобілі на звивистих дорогах. Режим вільної їзди та онлайн-змагання додадуть вам трохи нових відчуттів.

Ви можете змагатися за найкращий час у таблиці лідерів, якщо хочете кинути виклик, але щедрий набір опцій допомоги та складності дозволить вам зробити водіння настільки доступним, наскільки це необхідно.

Як і багато ігор з цього списку, Art of Rally особлива тим, що в ній відсутнє: тут немає надто складного графічного інтерфейсу, фотореалістичного оточення, складних ворогів. Натомість вас чекає драйвова музика, ваша машина, таймер і дорога.

Доступно для: Switch, PS5, PS4, Xbox, PC.

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