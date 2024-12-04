Зіркові кіберспортсмени завершили перший ігровий день групи B на FC Pro Open та поділилися з глядачами своїми схемами, інформує 24 Канал.
До теми Найкращий гравець EA FC 25 у світі поділився своєю переможною тактикою
Ці тактики допоможуть вам стати краще
Мануель, відомий під ніком ManuBachoore, представляє Team Gullit – кіберспортивну організацію футбольної легенди Рууда Гулліта.
Саме він впевнено очолив групу B, не програвши жодного матчу в стартовий день.
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Допомогла йому в цьому тактика 4-4-1-1 з "балансом" у стилі "білд-апу" та глибиною захисної лінії у 50 пунктів.
Тактика Ману / Фото EA FC Pro
Для охочих імпортувати схему Бачура в гру, залишаємо її код: "BAaVXWR#LeR".
Іншу тактичну побудову пропонує гравець команди Cloud9 – Ніколас "Nicolas99fc" Вільяльба.
Він використовує схему 4-3-2-1 з тим же "балансом" у побудові гри, але з трохи вищою захисною лінією, яка встановлена на відмітці у 70 пунктів.
Тактика Ніколаса / Фото EA FC Pro
Код для імпорту його тактики в гру також доступний усім охочим: "DUb3dcnLNgX".
Завдяки тому, що кіберспортсмени діляться своїми напрацюваннями кожен фанат EA FC 25 може знайти для себе схему до душі та значно покращити власні результати в грі.