Звездные киберспортсмены завершили первый игровой день группы B на FC Pro Open и поделились со зрителями своими схемами, информирует 24 Канал.

К теме Лучший игрок EA FC 25 в мире поделился своей победной тактикой

Эти тактики помогут вам стать лучше

Мануэль, известный под ником ManuBachoore, представляет Team Gullit – киберспортивную организацию футбольной легенды Рууда Гуллита.

Именно он уверенно возглавил группу B, не проиграв ни одного матча в стартовый день.

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Помогла ему в этом тактика 4-4-1-1 с "балансом" в стиле "билд-апа" и глубиной защитной линии в 50 пунктов.

Тактика Ману / Фото EA FC Pro

Для желающих импортировать схему Бачура в игру, оставляем ее код: "BAaVXWR#LeR".

Другое тактическое построение предлагает игрок команды Cloud9 – Николас "Nicolas99fc" Вильяльба.

Он использует схему 4-3-2-1 с тем же "балансом" в построении игры, но с чуть более высокой защитной линией, которая установлена на отметке в 70 пунктов.

Тактика Николаса / Фото EA FC Pro

Код для импорта его тактики в игру также доступен всем желающим: "DUb3dcnLNgX".

Благодаря тому, что киберспортсмены делятся своими наработками каждый фанат EA FC 25 может найти для себя схему по душе и значительно улучшить собственные результаты в игре.