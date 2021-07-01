Оскільки Warzone має величезний арсенал зброї, самотужки буває досить важко зрозуміти, які гвинтівки показують себе найкраще у чинній "меті" гри. Отож, ми вирішили вам допомогти та обрали найкращі "гани" у трьох категоріях.

Цікаво Повне занурення: стрімерку Warzone пограбували просто у прямому ефірі – відео

SMG (пістолет-кулемет) – Milano 821

Milano 821 у Warzone / зображення charlieintel.com

Обвіси:

Дуло: Sound Suppressor

Sound Suppressor Підствольна планка : Bruiser Grip

: Bruiser Grip Ствол: 10.1″ Reinforced Barrel

10.1″ Reinforced Barrel Боєприпаси: STANAG 55 Rnd Drum

STANAG 55 Rnd Drum Лазер: Tiger Team Spotlight

Отримавши одразу кілька "бафів" зі стартом 4 сезону, Milano 821 став неймовірно ефективним і популярним SMG. Патч сильно збільшив вбивчу силу цього пістолета-кулемета, зробивши навіть "білу" (без обвісів) його версію неймовірно потужною на близькій і середній дистанціях.

Наведена вище збірка ще більше "гасить" віддачу, водночас не нівелюючи шкоду, яку може нанести ця зброя. Мілано особливо смертельний в руках гравців, що надають перевагу швидкому геймплею та стрільбі від бедра на ближній дистанції, а також стане чудовою "запасною" зброєю для снайпера. Через свої сильні сторони ця зброя стовідсотково мусить бути у вашому "комплекті" для острова Відродження.

AR (автоматична гвинтівка) – FARA 83

FARA 83 у Warzone / зображення pcgamesn.com

Обвіси:

Дуло: Suppressor

Suppressor Оптика : Axial Arms 3x

: Axial Arms 3x Ствол: 18.7 Spetsnaz RPK Barrel

18.7 Spetsnaz RPK Barrel Боєприпаси: 45 Round Mag

45 Round Mag Підствольна планка: Spetsnaz Grip

Після нерфів AMAX в оновленні 4 сезону, FARA 83 стала однією з найпопулярніших гвинтівок в грі завдяки швидкому TTK та легко керованій віддачі.

Ця AR з Cold War неймовірно смертельна на середній та дальній дистанції та миттєво стала улюбленою AR більшості гравців. Щоб отримати максимальний результат від цієї гвинтівки, переконайтеся, що ви використовуєте ствол 18.7 Spetsnaz RPK для збільшення швидкості кулі та дальності ураження, а також приціл Axial Arms 3x, який дозволить вам легко "спреїти" по суперниках на шаленій відстані та навіть перестрілювати нерозторопних снайперів.

Sniper rifle (снайперська гвинтівка) – Kar98k

Kar98k у Warzone / зображення pcgamesn.com

Обвіси:

Дуло: Monolithic Suppressor

Monolithic Suppressor Оптика : Sniper Scope

: Sniper Scope Ствол: Singuard Custom 27.6″

Singuard Custom 27.6″ Лазер: Tac Laser

Tac Laser Тильна частина: FTAC Sport Comb

Коли справа доходить до вибору снайперської гвинтівки у Warzone, ніщо не можете перевершити шкоду і стабільність Kar98k. Так, новий Swiss K-31 також заслуговує уваги і може використовуватися гравцями, проте саме старий добрий "каряк" все ж залишається вибором №1. Шалена швидкість кулі забезпечує гравцям прекрасний ADS, щоб миттєво знищувати ворогів.

Цей "ган", безумовно, підійде перш за все для гравців, які, воліють виконувати роль агресивного снайпера, замість того, щоб утримувати якусь одну позицію. Наведена вище збірка ідеально вписується в теперішню "мету" гри та дозволяє проявити всі сильні сторони цієї гвинтівки. А FARA 83 чи Milano 821 прекрасно доповнять арсенал оперативника та підстрахують вас під час використання Kar98k.