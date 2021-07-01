Поскольку Warzone обладает огромным арсеналом оружия, самостоятельно бывает довольно трудно понять, какие винтовки показывают себя лучше всего в действующей "мете" игры. Именно поэтому, мы решили помочь геймерам и выбрали лучшие "ганы" в трех категориях.

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SMG (пистолет-пулемет) – Milano 821

Milano 821 в Warzone / изображение charlieintel.com

Обвесы:

Дуло: Sound Suppressor

Sound Suppressor Подствольная планка : Bruiser Grip

: Bruiser Grip Ствол: 10.1″ Reinforced Barrel

10.1″ Reinforced Barrel Боеприпасы: STANAG 55 Rnd Drum

STANAG 55 Rnd Drum Лазер: Tiger Team Spotlight

Получив сразу несколько "бафов" со стартом 4 сезона, Milano 821 стал невероятно эффективным и популярным SMG. Патч сильно увеличил убийственную силу этого пистолета-пулемета, сделав даже "белую" (без обвесов) его версию невероятно мощной на близкой и средней дистанциях.

Приведенная выше сборка еще больше "гасит" отдачу, при этом не нивелируя вред, который может нанести это оружие. Милано особенно смертелен в руках игроков, предпочитающих быстрый геймпл и стрельбу от бедра на ближней дистанции, а также станет прекрасным "запасным" оружием для снайпера. Из-за своих сильных сторон это оружие абсолютно точно должно быть в вашем "комплекте" для острова Возрождения.

AR (автоматическая винтовка) – FARA 83

FARA 83 в Warzone / изображение pcgamesn.com

Обвесы:

Дуло: Suppressor

Suppressor Оптика : Axial Arms 3x

: Axial Arms 3x Ствол: 18.7 Spetsnaz RPK Barrel

18.7 Spetsnaz RPK Barrel Боеприпасы: 45 Round Mag

45 Round Mag Подствольная планка: Spetsnaz Grip

После нерфа AMAX в обновлении 4 сезона, FARA 83 стала одной из самых популярных винтовок в игре благодаря быстрому TTK и легко управляемой отдаче.

Эта AR из Cold War невероятно смертельная на средней и дальней дистанции и мгновенно стала любимой AR большинства игроков. Чтобы получить максимальный результат от этой винтовки, убедитесь, что вы используете ствол 18.7 Spetsnaz RPK для увеличения скорости пули и дальности поражения, а также прицел Axial Arms 3x, который позволит вам легко "спреить" по соперниках на большом расстоянии и даже перестреливать нерасторопных снайперов.

Sniper rifle (снайперская винтовка) – Kar98k

Kar98k в Warzone / изображение pcgamesn.com

Обвесы:

Дуло: Monolithic Suppressor

Monolithic Suppressor Оптика : Sniper Scope

: Sniper Scope Ствол: Singuard Custom 27.6″

Singuard Custom 27.6″ Лазер: Tac Laser

Tac Laser Тыльная сторона: FTAC Sport Comb

Когда дело доходит до выбора снайперской винтовки в Warzone, ничто не можете превзойти урон и стабильность Kar98k. Да, новый Swiss K-31 также заслуживает внимания и может использоваться игроками, однако именно старый добрый "каряк" все же остается выбором №1. Бешеная скорость пули обеспечивает игрокам прекрасный ADS, чтобы мгновенно уничтожать врагов.

Этот "ган", безусловно, подойдет прежде всего для игроков, которые, предпочитают выполнять роль агрессивного снайпера, вместо того, чтобы удерживать какую-то одну позицию. Приведенная выше сборка идеально вписывается в нынешнюю "мету" игры и позволяет проявить все сильные стороны этой винтовки. А FARA 83 или Milano 821 прекрасно дополнят арсенал оперативника и подстрахуют вас при использовании Kar98k.