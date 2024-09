Frostpunk

Перш за все варто згадати про Frostpunk, який зараз коштує лише 3 долари (124 гривні). Перед виходом продовження компанія вже не вперше влаштовує розпродажі першої частини.

Тут вам доведеться взяти на себе роль керівника групи людей, що вижили під час планетарної катастрофи, яка призвела до глобального похолодання. Розбудовуйте поселення довкола великого генератора, який зігріватиме вас і ваших людей. Задовольняйте їхні потреби, шукайте ресурси, досліджуйте світ і рятуйте від холодної смерті нових людей. Вам також доведеться робити важкі вибори, які можуть призвести до бунту й вашої відставки.

Друга частина Frostpunk, яка ще не вийшла, продається по передзамовленню за 35 доларів.

Wolfenstein: The New Order та The Old Blood

Дві гри серії під однією упаковкою ви зможете отримати за 6 доларів, тобто по 3 долари за кожну.

Machinegames розробила і випустила кілька частин перезавантаженої серії Wolfenstein. Давній протагоніст серії, який брав участь у війні проти нацистів, у цій грі більш чітко, ніж у попередніх частинах, показаний як єврейський і польсько-американський солдат, що програв війну.

Провівши кілька років у вегетативному стані в лікарні, Бі Джей нарешті прокидається якраз вчасно, щоб зробити щось проти нацистського панування у світі.

У цих іграх образ Бі Джея надзвичайно багатогранний, і серія зачіпає не лише його власну внутрішню сутність та різні ідентичності, але й його союзників, включаючи його дружину Аню, батьків та друзів.

Ігри можуть похвалитися великою кінематографічністю й дозволять вам весело провести час, б'ючись проти нацистів.

Gothic II: Золоте видання

Золоте Видання 2005 року включає оригінальну гру Gothic II та офіційне доповнення "Ніч Ворона". За неї просять усього півтора долара.

Розробники описують сюжет гри так: "Ви знищили магічний бар'єр і звільнили в'язнів Долини Шахт. Колишні в'язні, які вирвалися на свободу, почали тероризувати околиці міста Хорініс. У міського ополчення занадто мало сил, щоб боротися зі злочинцями за межами міста. Але найстрашніше те, що почали ходити чутки про повернення міфічних драконів".

Безумовно, це проєкт для поціновувачів класики. Тут ви не побачите сучасних прикладів графіки та величезної кількості можливостей, яку пропонують сучасні ігри.

До речі, за ту ж ціну можна забрати й першу частину гри.

Deus Ex: Mankind Divided

Deus Ex: Mankind Divided пропонують за 2,09 долара.

Гра 2016 року розповість про не дуже далеке майбутнє. Суспільство відкинуло людей, які встановили механічні модифікації, ставши фактично кіборгами. Їх перетворили на ізгоїв. Ставши таємним агентом, Адам Дженсен змушений діяти у світі, який зневажає йому подібних. Використовуючи оновлений арсенал сучасної зброї та модифікацій, він має знайти вірних людей і підібрати до них підхід, щоб розкрити вражаючу всесвітню змову.

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Це повна версія Warhammer: Chaosbane, куди входять доповнення Tomb Kings, всі матеріали, що вийшли на цей момент, і новий клас "мисливець на відьом".

Боріться з силами Хаосу, які роздираються на частини Старий Світ, де всім править магія. Обирайте з шести класів персонажів і готуйтеся до епічних битв з використанням найпотужніших артефактів.

Продають за 4 долари.

Dying Light: The Following – Enhanced Edition

Проєкт від польської студії Techland продається за 3,29 долара й містить основну гру, доповнення The Following, доповнення Ultimate Survivor Bundle, ігровий режим The Bozak Horde, режим мережевої гри Be the Zombie та місії-випробування Cuisine & Cargo.

Dying Light – це бойовик на виживання від першої особи, дія якого відбувається у величезному відкритому світі. Вдень ви блукаєте містом, спустошеним загадковою епідемією, намагаючись знайти припаси й виготовити зброю, щоб здолати полчища кровожерливих ворогів, породжених чумою. Вночі заражені стають сильнішими, але ще небезпечнішими для вас є нічні хижаки, які виходять на пошук здобичі зі свого лігва.

