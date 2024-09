Frostpunk

Прежде всего стоит упомянуть о Frostpunk, который сейчас стоит всего 3 доллара (124 гривны). Перед выходом продолжения компания уже не впервые устраивает распродажи первой части.

Здесь вам придется взять на себя роль руководителя группы людей, выживших во время планетарной катастрофы, которая привела к глобальному похолоданию. Развивайте поселение вокруг большого генератора, который будет согревать вас и ваших людей. Удовлетворяйте их потребности, ищите ресурсы, исследуйте мир и спасайте от холодной смерти новых людей. Вам также придется делать трудные выборы, которые могут привести к бунту и вашей отставке.

Вторая часть Frostpunk, которая еще не вышла, продается по предзаказу за 35 долларов.

Wolfenstein: The New Order и The Old Blood

Две игры серии под одной упаковкой вы сможете получить за 6 долларов, то есть по 3 доллара за каждую.

Machinegames разработала и выпустила несколько частей перезагруженной серии Wolfenstein. Давний протагонист серии, участвовавший в войне против нацистов, в этой игре более четко, чем в предыдущих частях, показан как еврейский и польско-американский солдат, проигравший войну.

Проведя несколько лет в вегетативном состоянии в больнице, Би Джей наконец просыпается как раз вовремя, чтобы сделать что-то против нацистского господства в мире.

В этих играх образ Би Джея чрезвычайно многогранный, и серия затрагивает не только его собственную внутреннюю сущность и различные идентичности, но и его союзников, включая его жену Аню, родителей и друзей.

Игры могут похвастаться большой кинематографичностью и позволят вам весело провести время, сражаясь против нацистов.

Трейлер Wolfenstein: видео

Gothic II: Золотое издание

Золотое Издание 2005 года включает оригинальную игру Gothic II и официальное дополнение "Ночь Ворона". За нее просят всего полтора доллара.

Разработчики описывают сюжет игры так: "Вы уничтожили магический барьер и освободили узников Долины Шахт. Бывшие узники, которые вырвались на свободу, начали терроризировать окрестности города Хоринис. У городского ополчения слишком мало сил, чтобы бороться с преступниками за пределами города. Но самое страшное то, что начали ходить слухи о возвращении мифических драконов".

Безусловно, это проект для ценителей классики. Здесь вы не увидите современных примеров графики и огромного количества возможностей, которую предлагают современные игры.

Кстати, за ту же цену можно забрать и первую часть игры.

Deus Ex: Mankind Divided

Deus Ex: Mankind Divided предлагают за 2,09 доллара.

Игра 2016 года расскажет о не очень далеком будущем. Общество отвергло людей, которые установили механические модификации, став фактически киборгами. Их превратили в изгоев. Став тайным агентом, Адам Дженсен вынужден действовать в мире, который презирает ему подобных. Используя обновленный арсенал современного оружия и модификаций, он должен найти верных людей и подобрать к ним подход, чтобы раскрыть впечатляющий всемирный заговор.

Трейлер Deus Ex: видео

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Это полная версия Warhammer: Chaosbane, куда входят дополнение Tomb Kings, все материалы, вышедшие на этот момент, и новый класс "охотник на ведьм".

Сражайтесь с силами Хаоса, которые раздирают на части Старый Мир, где всем правит магия. Выбирайте из шести классов персонажей и готовьтесь к эпическим сражениям с использованием мощнейших артефактов.

Продают за 4 доллара.

Dying Light: The Following – Enhanced Edition

Проект от польской студии Techland продается за 3,29 доллара и содержит основную игру, дополнение The Following, дополнение Ultimate Survivor Bundle, игровой режим The Bozak Horde, режим сетевой игры Be the Zombie и миссии-испытания Cuisine & Cargo.

Dying Light – это боевик на выживание от первого лица, действие которого происходит в огромном открытом мире. Днем вы блуждаете по городу, опустошенным загадочной эпидемией, пытаясь найти припасы и изготовить оружие, чтобы одолеть полчища кровожадных врагов, порожденных чумой. Ночью зараженные становятся сильнее, но еще опаснее для вас есть ночные хищники, которые выходят на поиск добычи из своего логова.

Смотрите трейлер Dying Light: видео

