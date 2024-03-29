Pocketpair опублікувала результати опитування гравців про 10 найпопулярніших "друзів" у Palworld.

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Palworld – це гра про виживання у відкритому світі, яка має багато спільного з відомою франшизою Pokemon, за що Nintendo навіть готується подати на її розробників до суду.

Однією з основних механік проєкту Pocketpair є ловля істот, яких називають "друзями". Ці юніти стають при нагоді гравцю, адже можуть виконувати різні ремісничі роботи на його базі, допомагати в битвах чи виконанні інших завдань.

На сьогодні гра налічує понад 100 різних видів "друзів". На День Святого Валентина, розробники організували опитування, яке мало визначити найпопулярніших серед них, однак результати з'явилися лише нещодавно.

Отож, за його даними, список з 10 найпопулярніших "друзів" у Palworld виглядає наступним чином:

Chillet Depresso Katress Anubis Quivern Lamball Daedream Relaxaurus Cattiva Pengullet

Найпопулярніший "друг" у Palworld / Фото Pocketpair

Цікаво буде спостерігати за тим як змінюватиметься цей рейтинг з плином часу, з огляду на те, що Pocketpair планують додавати нових "друзів" та функції, адже наразі Palworld залишається грою у ранньому доступі.