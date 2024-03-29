Pocketpair опубликовала результаты опроса игроков о 10 самых популярных “друзьях” в Palworld.

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Palworld – это игра о выживании в открытом мире, которая имеет много общего с известной франшизой Pokemon, за что Nintendo даже готовится подать на ее разработчиков в суд.

Одной из основных механик проекта Pocketpair является ловля существ, которых называют "друзьями". Эти юниты нужны игроку, ведь могут выполнять различные ремесленные работы на его базе, помогать в битвах или выполнении других задач.

На сегодня игра насчитывает более 100 различных видов "друзей". На День Святого Валентина, разработчики организовали опрос, который должен был определить самых популярных среди них, однако результаты появились лишь недавно.

Так, по его данным, список из 10 самых популярных "друзей" в Palworld выглядит следующим образом:

Chillet Depresso Katress Anubis Quivern Lamball Daedream Relaxaurus Cattiva Pengullet

Самый популярный "друг" в Palworld / Фото Pocketpair

Интересно будет наблюдать за тем как будет меняться этот рейтинг с течением времени, учитывая то, что Pocketpair планируют добавлять новых "друзей" и функции, ведь пока Palworld остается игрой в раннем доступе.