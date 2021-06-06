Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: еволюція Call of Duty та ігри про зомбі

Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери показали еволюцію серії Black Ops, а також спробували знайти одну гру про зомбі.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: робота для Дімітреску та точність Ubisoft
10 місце – Класика жанру
Кількість вподобань – 3 тисячі
Автор – KaliMasSpaghetti
Ворожа команда, яка заслуговує на місце у фіналі
Моя "погана команда", яка комусь дістанеться у фіналі
9 місце – Коли знаєшся на чорній магії
Кількість вподобань – 11 тисяч
Автор – Allstarhit
8 місце – Еволюція серії Call of Duty Black Ops
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – youWalshkin
7 місце – Не вистачає готівки, незнайомець?
Кількість вподобань – 19 тисяч
Автор – areohseawhy
6 місце – Сумна правда
Кількість вподобань – 28 тисяч
Автор – Quamikaze71
І вони називають нас поганцями.
5 місце – Потримайте їхній напій
Кількість вподобань – 47 тисяч
Автор – Moggybutt
Гравці у шутери від першої особи: цей HUD поганий, він заважає нормально грати
Гравці у MMO:
4 місце – Щось залишається незмінним
Кількість вподобань – 65 тисяч
Автор – nanofixed
До пандемії
Під час пандемії
Після пандемії
3 місце – Правда про World of Warcraft
Кількість вподобань – 71 тисяча
Автор – Castle_Ravenloft
– Ні, будь ласка, я був "чистий" протягом кількох років
– Ні, ні, нііі
– Ви успішно повторно підписалися на World of Warcraft
2 місце – Усі ігри про зомбі такі
Кількість вподобань – 77 тисяч
Автор – SrGrafo
– Що це за гра про зомбі?
– Та що з веселим геймплеєм та безглуздою історією.
– Ти хоч уявляєш, наскільки це "звужує" коло пошуку?
1 місце – Тонкий лід
Кількість вподобань – 96 тисяч
Автор – Sfjklm
– Добре, повернімося до гри
– Помий свої руки від дорітос