Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: поради для Геральта та правда для Маріо

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього тижня геймери намагалися допомогти відомим героям, а також показали "проходження" Resident Evil 8.
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "жорстокі" ігри та заняття з хитрості
10 місце – Вид від бампера у відеоіграх
Кількість вподобань – 14 тисяч
Автор – 1v1brah
9 місце – Поради для Геральта
Кількість вподобань – 24 тисячі
Автор – NoWayJoseBR
Йеннефер та машина часу:
– Невдовзі Нільфгардці нападуть під Содденом, обов’язково підготуйся
– Добре, дякую
Геральт та машина часу:
– Якщо противник грає колодою з великою кількістю юнітів ближнього бою, обов'язково візьміть з собою карти заморозки, щоб протистояти їм
– Хмм
8 місце – Нас не зупинити!
Кількість вподобань – 26 тисяч
Автор – supercombodeluxe
– Сьогодні ми вистоїмо! Жодної пощади ворогам!
– Вогонь!!
– Зменшити складність гри!
7 місце – "Злі" лутбокси
Кількість вподобань – 33 тисячі
Автор – broth4d4rkness
Геймери, яким подобається розблоковувати речі завдяки розумному грінду:
Лутбокси та мікротранзакції:
6 місце – Новий файл збережено
Кількість вподобань – 48 тисяч
Автор – theimmortalgrind
– Дідько, я зіпсував це проходження.
– Думаю, я просто зроблю перезапуск.
5 місце – Сумна правда
Кількість вподобань – 49 тисяч
Автор – y75_
Як інші люди будуть насолоджуватися Resident Evil 8:
Як я буду насолоджуватися цим:
4 місце – На що він натякає?
Кількість вподобань – 50 тисяч
Автор – KaruTheKanser
Маріо, ти дійсно думаєш, що принцеса Піч постійно "викрадається" Боузером і ти повинен її рятувати? Думай Маріо, думай!
3 місце – Природна аптечка
Кількість вподобань – 67 тисяч
Автор – MorsCentauri
– Відчепись від мене!
– Зараз потрібно якось це залатати
– Так, я зцілився
2 місце – Злий та перекачаний Пікачу
Кількість вподобань – 72 тисячі
Автор – Lost-Lu
У тебе в комп'ютері сидять всі ці покемони з перевагою у типі, але ти продовжуєш посилати мене?! Думай Еш, думай!
1 місце – Прокачуватися можна й так
Кількість вподобань – 121 тисяча
Автор – SrGrafo
– Ти вбив свого першого щура у підземеллі!
– Тепер, якщо ти підеш цим шляхом, то знайдеш сильніших ворогів…
– Друже...