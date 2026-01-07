П'ятірка лідерів залишилася незмінною порівняно з минулим роком, що свідчить про глибокі зміни у поведінці геймерів та серйозні виклики для розробників нових ігор, розповідає 24 Канал з посиланням на аналітика Circana Мета Піскателлу.

Фахівець на своїй сторінці в BlueSky опублікував топ найпопулярніших ігор серед американців у 2024 та 2025 роках. Найпопулярнішими проєктами на консолях стали королівська битва Fortnite, шутери Call of Duty, кримінальний бойовик Grand Theft Auto V, платформа Roblox та блокова пісочниця Minecraft.

Цікаво, що цей перелік повністю ідентичний рейтингу 2024 року, а для платформи PlayStation збігається навіть послідовність позицій. Піскателла зазначає, що на самому верху встановився доволі стабільний порядок.

Минулий рік приніс чимало цікавих релізів, таких як Kingdom Come: Deliverance 2, Hollow Knight: Silksong чи Clair Obscur: Expedition 33. Проте вони не змогли потіснити ветеранів ринку.

Чому ми продовжуємо грати у ті ж ігри?

Основною причиною такого ефекту є засилля ігор-сервісів та зміна моделі споживання серед самих гравців. Якщо раніше користувачі купували гру, проходили її та перемикалися на наступну, то зараз люди дедалі рідше купують нові продукти. Експерт переконаний, що саме Fortnite є головним суперником для будь-якої нової відеогри.

Така ситуація негативно впливає на галузь, стаючи однією з головних причин закриття студій, масових звільнень та скасування перспективних розробок через великі труднощі з просуванням новинок. Детальний звіт про продажі ігор у США за минулий рік Circana планує оприлюднити 22 січня на своєму сайті.