Пятерка лидеров осталась неизменной по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о глубоких изменениях в поведении геймеров и серьезных вызовах для разработчиков новых игр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на аналитика Circana Мета Пискателлу.

Специалист на своей странице в BlueSky опубликовал топ самых популярных игр среди американцев в 2024 и 2025 годах. Самыми популярными проектами на консолях стали королевская битва Fortnite, шутеры Call of Duty, криминальный боевик Grand Theft Auto V, платформа Roblox и блочная песочница Minecraft.

Интересно, что этот перечень полностью идентичен рейтингу 2024 года, а для платформы PlayStation совпадает даже последовательность позиций. Пискателла отмечает, что на самом верху установился довольно стабильный порядок.

Прошлый год принес немало интересных релизов, таких как Kingdom Come: Deliverance 2, Hollow Knight: Silksong или Clair Obscur: Экспедиция 33. Однако они не смогли потеснить ветеранов рынка.

Почему мы продолжаем играть в те же игры?

Основной причиной такого эффекта является засилье игр-сервисов и изменение модели потребления среди самих игроков. Если раньше пользователи покупали игру, проходили ее и переключались на следующую, то сейчас люди все реже покупают новые продукты. Эксперт убежден, что именно Fortnite является главным соперником для любой новой видеоигры.

Такая ситуация негативно влияет на отрасль, становясь одной из главных причин закрытия студий, массовых увольнений и отмены перспективных разработок из-за больших трудностей с продвижением новинок. Детальный отчет о продажах игр в США за прошлый год Circana планирует обнародовать 22 января на своем сайте.