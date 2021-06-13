Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: незмінний лідер та продовження класики

13 червня 2021 , 12:07
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор є одна цікава новинка. Щоправда, загалом майже без змін, а лідерство продовжує утримувати Bridge Race.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнені лідери та цікаві новинки

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

  1. Bridge Race
  2. Count Masters
  3. Garena Free Fire
  4. Body Race
  5. Hair Challenge
  6. Ludo King
  7. Subway Surfers
  8. Candy Crush Saga
  9. My Talking Tom Friends
  10. Catwalk Beauty

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор є кілька цікавих перестановок, хоча у групі лідерів майже без змін. Продовжує очолювати рейтинг гра про швидкісне будування мостів Bridge Race, а на 2 сходинці утримується відеогра Count Masters. Трійку найкращих цього разу замкнула королівська битва Garena Free Fire.

У середині топу вже кілька тижнів поспіль утримуються раннери Body Race та Hair Challenge, а також "настільна гра" Ludo King. А у другій половині рейтингу знаходяться дві "вічнозелені" класики: раннер Subway Surfers та головоломка Candy Crush Saga. З цікавого ще можна відзначити, що знову втратила кілька позицій мобільна гра Catwalk Beauty, хоча вона поки й утримується у когорті найкращих.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Hair Dye (14 місце) та Makeover Run (11 місце). Вперше до рейтингу потрапила:

My Talking Tom Friends – продовження класичної серії ігор про пригоди віртуальних домашніх улюбленців. Щоправда, у цій частині розробники зібрали під одним дахом одразу шістьох таких героїв. Гравцям потрібно буде займатися класичними для серії речами: доглядом за улюбленцями, виконанням завдань чи розгадуванням головоломок. Також розробники відзначили, що у грі є чимала кількість варіантів для кастомізації предметів та головних героїв. Загалом у цій відеогрі дуже просте керування, а також приємна графіка.

Трейлер відеогри My Talking Tom Friends – відео

 

Автор: Олег Шагалієв