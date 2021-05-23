Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: незмінні лідери та оригінальні новинки

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор змін майже немає. Щоправда, з'явилося одразу дві оригінальні новинки, які мають сподобатися всім шанувальникам моди.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: "вічнозелена" класика та новинка від VOODOO

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Hair Challenge Paper Fold Bridge Race Ludo King Bounce and collect Makeover Run Going Balls Catwalk Beauty Subway Surfers Candy Crush Saga

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор є кілька цікавих новинок, хоча у лідируючій групі майже без змін. Продовжує очолювати рейтинг оригінальний раннер Hair Challenge, а от на 2 позицію заскочила головоломка Paper Fold. Відеогра Bridge Race цього тижня втратила одну позицію, але поки утримується у трійці.

Популярна в Індії гра Ludo King продовжує дуже впевнено "сидіти" на 4 сходинці, а Bounce and collect замикає п'ятірку найкращих вже кілька тижнів поспіль. У другій половині топу знаходиться платформер Going Balls та дві "вічнозелені" класики: раннер Subway Surfers та головоломка Candy Crush Saga.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Garena Free Fire (11 місце) та Muscle Rush (12 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Makeover Run – відеогра, яка одразу заскочила на 6 позицію цього топу. Напевно, вже зрозуміло, що за жанром це класичний представник раннерів, але з цікавою концепцією. Річ у тім, що під час забігів потрібно збирати не лише класичну ігрову валюту (діаманти), а й одяг, взуття та різноманітні прикраси. Тобто результат проходження певного рівню залежить ще й від фінального вигляду головної героїні. Також потрібно збирати різноманітні бонуси та уникати підступних перешкод.

Геймплей у відеогрі Makeover Run – відео

Catwalk Beauty – відеогра, яка має сподобатися всім шанувальникам моди та краси. Геймплейно все дуже просто: на старті раунду геймери отримують тему, від якої мають відштовхуватися у питанні вибору образу для головної героїні. Далі відбувається своєрідний забіг, у якому потрібно вибирати певний одяг, зачіску чи взуття. У фіналі критики оцінюють відповідність образу, та виставляють оцінки. Розробники відзначили, що у відеогрі чимала кількість нарядів та 100 унікальних рівнів.

Геймплей у відеогрі Catwalk Beauty – відео