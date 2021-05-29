Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: новий лідер та дуже успішна новинка

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор змінився лідер. А також з'явився один дуже цікавий раннер, який одразу заскочив майже на вершину топу.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: незмінні лідери та оригінальні новинки

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Bridge Race Body Race Hair Challenge Catwalk Beauty Paper Fold Makeover Run Ludo King Garena Free Fire Subway Surfers Candy Crush Saga

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор є одразу кілька цікавих перестановок. Варто розпочати з того, що лідерство собі повернула відеогра про швидкісне будування мостів Bridge Race, а от раннер Hair Challenge опустився одразу на 3 сходинку. Продовжує свій підйом мобільна гра Catwalk Beauty, яка цього тижня вже зупинилася на 4 місці.

Одразу на 5 сходинку опустилася головоломка Paper Fold, яка до цього стабільно знаходилася у трійці. У середині топу продовжують утримуватися: раннер Makeover Run та "настільна" гра Ludo King. Знову повернулася до рейтингу королівська битва Garena Free Fire, але лише на 8 місце. А у другій половині топу знаходяться дві "вічнозелені" класики: раннер Subway Surfers та головоломка Candy Crush Saga.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Bounce and collect (11 місце) та Going Balls (18 місце). Вперше до рейтингу потрапила:

Body Race – відеогра, яка сенсаційно заскочила одразу на 2 сходинку цього топу. За жанром це класичний представник "сімейства" раннерів, але зі своєю оригінальною концепцією. Під час забігів потрібно збирати не класичну ігрову валюту, а різноманітну здорову їжу чи спорядження для фітнесу. Щоправда, все не так просто, бо у грі ще є шкідлива їжа, яку також потрібно збирати.

Річ у тім, що геймерам треба потрапляти у вказану вагу, щоб отримувати різноманітні нагороди. Тобто збирати потрібно одночасно бургери й помідори, щоб зберігати хиткий баланс. Загалом у відеогрі дуже просте керування, а також чимала кількість унікальних рівнів.

Геймплей у відеогрі Body Race – відео