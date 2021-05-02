Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: успішні бігуни та неочікуваний лідер

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор перестановок мало, хоча лідер змінився. Також з'явилася одна дуже цікава новинка про забіги та рукоборство.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: оригінальні бігуни та змагання зі штовхання

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Hair Challenge Bridge Race High Heels! Animal Transform Race Ludo King Going Balls Garena Free Fire Muscle Rush Temple Run 2 Subway Surfers

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор перестановок дуже мало, хоча лідер й змінився. На 1 місце достатньо неочікувано піднявся цікавий раннер Hair Challenge, де потрібно керувати дівчиною з дуже довгим волоссям. А гра про будування мостів Bridge Race опустилася цього разу на 2 сходинку.

Варто відзначити, що зросла й кількість самих раннерів до показника у 6 ігор: High Heels!, Animal Transform Race, Temple Run 2, Subway Surfers, лідер та новинка. Продовжують мати попит серед геймерів та утримуються у середині рейтингу наступні проєкти: "настільна" гра Ludo King, платформер Going Balls та королівська битва Garena Free Fire.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Pusher 3D (12 місце), Shortcut Run (замало завантажень) та Prison Escape: Stickman Adventure (19 місце). Вперше до топу потрапила:

Muscle Rush – відеогра, яка заскочила на 8 місце у топі найпопулярніших мобільних ігор. За жанром це раннер, але з оригінальною концепцією: геймери керують бігуном, який під час забігу має прокачатися (набрати масу), щоб у фіналі перемогти боса у змаганні з рукоборства. Для цього потрібно збирати різноманітні бонуси, перемагати лиходіїв на шляху до фінального змагання та правильно розподіляти сили свого персонажа. Розробники також відзначили, що у відеогрі є чимала кількість унікальних персонажів та навіть святкових танців.

Геймплей у відеогрі Muscle Rush – відео