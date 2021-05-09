Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнені лідери та оригінальні новинки

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор з'явилося одразу кілька новинок. Щоправда, рейтинг все одно продовжує впевнено очолювати відеогра Hair Challenge.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: успішні бігуни та неочікуваний лідер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Hair Challenge Bridge Race Paper Fold Ludo King Slice It All! Garena Free Fire Going Balls High Heels! War of Rafts: Crazy Sea Battle Subway Surfers

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор є кілька цікавих новинок, хоча лідери не змінилися. Топ продовжує очолювати раннер Hair Challenge, а на 2 сходинці поки знаходиться гра Bridge Race. Знову на 4 місце повернулася популярна в Індії гра Ludo King, а королівська битва Garena Free Fire та платформер Going Balls продовжують утримуватися в середині топу. А от позиції раннерів High Heels! та Subway Surfers важко назвати впевненими, бо ці ігри вже наступного тижня можуть покинути цей рейтинг.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Animal Transform Race (11 місце), Muscle Rush (12 місце) та Temple Run 2 (замало завантажень). Вперше до рейтингу потрапили:

Paper Fold – відеогра, яка одразу заскочила на 3 сходинку у цьому рейтингу. За жанром ця гра близька до головоломок, у яких потрібно отримати певне зображення. У цій відеогрі геймери мають збирати картинки з паперу, а для цього треба складати його у правильному порядку. Розробники відзначили, що у їхній грі дуже просте керування, а також спокійна та приємна атмосфера.

Paper Fold / Фото портал Appmagic

Slice It All! – цікава "реінкарнація" всім відомої гри Fruit Ninja. Геймплейно все дуже просто: геймерам потрібно керувати стрибаючим ножем та розрізати різноманітні предмети. Звісно, у грі є й різноманітні перешкоди, але головне завдання – не звалитися на землю та набрати якнайбільше балів. У відеогрі дуже просте керування та чимала кількість унікальних рівнів.

Трейлер відеогри Slice It All! – відео

War of Rafts: Crazy Sea Battle – відеогра, у якій можна влаштовувати справжні морські битви. Геймери розпочинають з невеличкого плоту та чоловіка, але надалі мають збільшити свій транспортний засіб та чисельність своєї команди. Для цього потрібно підбирати уламки плотів, потерпілих, а також змагатися та "поглинати" інших гравців. У відеогрі є й різноманітні скрині зі скарбами, які можуть допомогти у боротьбі з ворогами.

War of Rafts: Crazy Sea Battle / Фото портал Appmagic