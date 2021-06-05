Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнені лідери та цікаві новинки

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор змін майже немає. Щоправда, з'явилося одразу дві оригінальні новинки, які дуже сподобалися геймерам.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: новий лідер та дуже успішна новинка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Bridge Race Count Masters Body Race Hair Challenge Catwalk Beauty Hair Dye Ludo King Makeover Run Garena Free Fire Subway Surfers

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор лідер не змінився, хоча й з'явилося дві новинки. Продовжує очолювати рейтинг відеогра про швидкісне будування мостів Bridge Race. На 3 сходинку опустився раннер Body Race, а трійку найкращих залишила цікава гра Hair Challenge.

У середині топу продовжують утримуватися: "модна" гра Catwalk Beauty, популярний в Індії проєкт Ludo King та раннер Makeover Run. А от позиції королівської битви Garena Free Fire та раннера Subway Surfers важко назвати впевненою, бо у будь-який момент ці ігри можуть покинути когорту найкращих.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Paper Fold (11 місце) та Candy Crush Saga (12 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Count Masters – відеогра, яка одразу заскочила на 2 сходинку цього топу. Геймплейно все просто: геймери керують натовпом чоловічків, який треба провести через різноманітні перешкоди, щоб у фіналі перемогти боса. Під час забігів можна поповнювати свою армію, а для цього потрібно вибирати правильні ворота чи збирати бонуси. Розробники відзначили, що у їхній відеогрі оригінальна фізика, кумедна графіка, а також чимала кількість унікальних рівнів.

Геймплей у відеогрі Count Masters – відео

Hair Dye – відеогра, яка має сподобатися всім шанувальникам моди та краси. Геймери мають взяти на себе роль справжнього перукаря, та створити чимало унікальних зачісок. Геймплейно все дуже просто: гравці отримують замовлення (колір чи довжина волосся), а потім мають "своїми руками" його виконати. У відеогрі чимала кількість цікавих рівнів, дуже просте керування, а також є різноманітні варіанти для покращення салону.

Геймплей у відеогрі Hair Dye – відео