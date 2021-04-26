Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: оригінальні бігуни та змагання зі штовхання

У рейтингу найпопулярніших мобільних ігор цього тижня не змінився лідер. Щоправда, цього разу до топу потрапило одразу кілька цікавих та оригінальних новинок.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: неочікуваний лідер та перестановки

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Bridge Race High Heels! Animal Transform Race Ludo King Hair Challenge Going Balls Garena Free Fire Pusher 3D Shortcut Run Prison Escape: Stickman Adventure

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор знову чимала кількість перестановок, хоча лідери не змінилися. Топ продовжує очолювати Bridge Race, а на 2 сходинці поки утримується раннер High Heels!. А от королівська битва Garena Free Fire опустилася одразу на 7 місце.

Популярна в Індії відеогра Ludo King продовжує крокувати до трійки найкращих, а позицію Prison Escape: Stickman Adventure важко назвати впевненою. Знову повернулися до рейтингу: веселий платформер Going Balls та цікавий раннер Shortcut Run.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Sword Play! Ninja Slice Runner 3D (27 місце), Stack Ball (18 місце), Crash Bandicoot: On the Run! (29 місце), Join Clash 3D (11 місце) та 8 Ball Pool (15 місце). Вперше до топу потрапили:

Animal Transform Race – відеогра, яка одразу заскочила на 3 сходинку у цьому рейтингу. За жанром це раннер, але з дуже оригінальною концепцією. Річ у тім, що траса у грі неоднорідна, тому постійно потрібно змінювати зовнішній вигляд бігуна. Наприклад, акула швидко рухається у воді, гепард бігає на суші, а мавпи гарно лазять по стінах (ще є слони та орли). Тобто для проходження рівнів потрібно вдало комбінувати тварин та використовувати їхні сильні сторони.

Геймплей в Animal Transform Race – відео

Hair Challenge – відеогра, яка наочно показує еволюцію жанру мобільних раннерів. Геймери керують героїнею з дуже довгим волоссям, яка має пройти складний та небезпечний маршрут. На своєму шляху вона побачить чималу кількість перешкод (ножиці, леза), які створені для того, щоб зменшити довжину її волосся. Звісно, у такій відеогрі є чимала кількість варіантів для кастомізації волосся, вбрання чи макіяжу головної героїні.

Hair Challenge / Фото портал Appmagic

Pusher 3D – цікава казуальна відеогра, де гравцям потрібно правильно розподілити свої сили та витіснити свого суперника хоча б з однієї платформи. У цій відеогрі важливо вдало комбінувати своїх героїв, бо два персонажі однієї вагової категорії можуть об'єднатися в сильнішого. Тобто для проходження рівнів потрібно правильно розподіляти свої сили та комбінувати цих маленьких чоловічків. Останніх потрібно прокачувати, а також можна кастомізувати.

Геймплей у відеогрі Pusher 3D – відео