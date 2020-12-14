Найпопулярніші відеоігри для віртуальних фотографій: аналітики назвали топ 10
Експерти визначили топ 10 найпопулярніших відеоігор для віртуальних фото. Очолюють цей рейтинг дві дуже цікаві гри від Rockstar Games.
Аналітики з порталу ShotKit опублікували результати цікавого дослідження. Вони підрахували кількість постів у Instagram з художнім оформленням скріншотів з відеоігор.
Цікаво На телебаченні сплутали скріншот з Red Dead Redemption 2 з реальним фото
Найпопулярніші відеоігри для віртуальних фотографій:
- Red Dead Redemption 2 – 165 тисяч публікацій
- Grand Theft Auto V – 146 тисяч публікацій
- Fortnite – 135 тисяч публікацій
- The Elder Scrolls V: Skyrim – 46 тисяч публікацій
- Horizon Zero Dawn – 41 тисяча публікацій
- Forza Horizon 4 – 33 тисячі публікацій
- Ghost of Tsushima – 17 тисяч публікацій
- The Last of Us Part II – 10 тисяч публікацій
- Uncharted 4: A Thief's End – 5 тисяч публікацій
- The Sims 4 – 5 тисяч публікацій
Лідерами цього рейтингу є одразу дві дуже популярні гри від Rockstar Games: Red Dead Redemption 2 та Grand Theft Auto V. Це не дивно, бо у своїх відеоіграх ця компанія дає гравцям майже повну свободу. Популярнішою виявилася пригодницька гра у стилі вестерн. Ще на початку пандемії більшість професійних фотографів були змушені сидіти вдома, тому вони активно публікували художньо оформлені скріншоти з гри Red Dead Redemption 2. Також на телебаченні вже неодноразово плутали скріншоти з цієї відеогри з реальними фото.
Трійку впевнених лідерів замикає гра Fortnite. Користувачі цієї відеогри найчастіше публікують роботи зі скінами різноманітних персонажів. Також у рейтинг потрапила чимала кількість пригодницьких відеоігор у різноманітних сетингах. Цікаво, що у топі знаходиться відеогра про перегони Forza Horizon 4, а також The Sims 4 зі своїм простим у використанні фоторежимом.
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