Эксперты определили топ 10 самых популярных видеоигр для виртуальных фото. Возглавляют этот рейтинг две очень интересные игры от Rockstar Games.

Аналитики из портала ShotKit опубликовали результаты интересного исследования. Они подсчитали количество постов в Instagram с художественным оформлением скриншотов из видеоигр.

Интересно На телевидении спутали скриншот из Red Dead Redemption 2 с реальным фото

Самые популярные видеоигры для виртуальных фотографий:

Red Dead Redemption 2 – 165 тысяч публикаций Grand Theft Auto V – 146 тысяч публикаций Fortnite – 135 тысяч публикаций The Elder Scrolls V: Skyrim – 46 тысяч публикаций Horizon Zero Dawn – 41 тысяча публикаций Forza Horizon 4 – 33 тысячи публикаций Ghost of Tsushima – 17 тысяч публикаций The Last of Us Part II – 10 тысяч публикаций Uncharted 4: A Thief's End – 5 тысяч публикаций The Sims 4 – 5 тысяч публикаций

Лидерами этого рейтинга являются сразу две очень популярные игры от Rockstar Games: Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto V. Это не удивительно, потому что в своих видеоиграх эта компания дает игрокам почти полную свободу. Популярнее оказалась приключенческая игра в стиле вестерн. Еще в начале пандемии большинство профессиональных фотографов были вынуждены сидеть дома, поэтому они активно публиковали художественно оформленные скриншоты из игры Red Dead Redemption 2. Также на телевидении уже неоднократно путали скриншоты из этой видеоигры с реальными фото.

Тройку уверенных лидеров замыкает игра Fortnite. Пользователи этой видеоигры чаще всего публикуют работы со скинами различных персонажей. Также в рейтинг попало немалое количество приключенческих видеоигр в различных сетингах. Интересно, что в топе находится видеоигра о гонках Forza Horizon 4, а также The Sims 4 со своим простым в использовании фоторежимом.

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