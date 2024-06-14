Найпопулярніші та найпривабливіші – 5 стримерок з Twitch, що підкорили мільйони геймерів
Дізнайтеся хто підкорює серця мільйонів геймерів на Twitch, довідавшись про найпопулярніших та найпривабливіших стримерок платформи.
Twitch давно став невіднятною частиною життя геймерів, а стримери та стримерки є новою повноцінною категорією зірок шоубізнесу. Про 5 найпопулярніших та найхаризматичніших англомовних стримерок платформи від Amazon, розповість Games 24.
До теми Найпопулярніші українськомовні стрімери на Twitch – хто очолив рейтинг у травні
Марія Лопез – Chica
- Національність: пуерториканка
- Вік: 30
- Підписників на Twitch: 2.4 мільйона
- Підписників у Instagram: 170 тисяч
Колишня учасниця кіберспортивної команди SoloMid "TSM" відома тим, що віртуозно грає у будь-який "батл-рояль" за що користується величезною шаною серед геймерської спільноти.
Попри народження в Пуерто-Рико, Марія живе і працює в США, але на стримах з гордістю хизується своїм походженням та вільно розмовляє кількома мовами, хоча основною мовою трансляцій все ж є англійська.
Найпопулярніший кліп Чіки – дивитися відео
Чіка яскраво виділяється серед інших дівчат у списку якраз завдяки своїй пристрасті до відеоігор та бажанню перемагати, що вона, власне, часто і робить у Fortnite.
Лілі Кі – LilyPichu
- Національність: кореянка
- Вік: 32
- Підписників на Twitch: 2.4 мільйона
- Підписників у Instagram: 1.1 мільйона
Увірвавшись в індустрію розваг 10 років тому з жартівливою піснею під назвою "I'll Quit LoL", Лілі надовго закріпилася у топах найпопулярніших геймерок у світі.
Пісня, що подарувала дівчині популярність – перегляньте відео
На своєму Twitch-каналі Лілі найчастіше грає у ту ж League of Legends, співає, проходить тести, читає "фанфіки" та займається іншою подібною активністю.
Кейтлін Белстен – Loserfruit
- Національність: австралійка
- Вік: 31
- Підписників на Twitch: 2.9 мільйона
- Підписників у Instagram: 1 мільйон
"Ветеранка" індустрії була однією з перших стримерок на Twitch, які подолали рубіж у 1 мільйон підписників. Відтоді це число лише зростає.
Глядачі дівчини зазначають, що найбільше їх приваблює щирість та дотепність, а атмосферу чату характеризують як "тусовку з друзями". Спеціалізацією контент-мейкерки переважно є Fortnite, хоча не оминає вона і цікаві новинки як от Elden Ring чи Call of Duty.
Кейтлін Сірагуза – Amouranth
- Національність: американка
- Вік: 30
- Підписників на Twitch: 6.3 мільйона
- Підписників у Instagram: 716 тисяч
Сірагузу важко назвати геймеркою, але безглуздо сперечатися з тим, що вона одна з найпопулярніших стримерок у світі.
Amouranth неодноразово тестувала кордони дозволеного на Twitch – одягаючись для трансляцій в саме лиш бікіні, проводячи стрими з джакузі, розігруючи своє спіднє за донат і створюючи ще багато не менш "цікавого" контенту.
Типовий потік Amouranth – дивитися ролик
Якщо ж Амурант і грає у відеоігри, то зазвичай це щось, що вимагає багато фізичної активності, як-от Just Dance 2, який дає глядачам дівчини те, за чим вони й приходять на її прямі ефіри.
Імане Аніс – Pokimane
- Національність: марокканка / канадка
- Вік: 28
- Підписників на Twitch: 9.3 мільйона
- Підписників у Instagram: 5.8 мільйона
Обличчя та "совість" жіночого Twitch товариства почала свій шлях на платформі ще у 2013 році, і з першими проявами популярності, покинула навчання у галузі хімічної інженерії, щоб стати "фултайм" стримеркою.
Своїх підписників Покі заробила граючи переважно в такі популярні відеоігри як League of Legends та Fortnite. Причетною дівчина була й до розквіту Among Us, в яку постійно грала зі своєю компанією друзів-стрімерів.
Трейлер каналу дівчини – дивитися відео
Зараз Pokimane стримить дещо рідше, адже давно переросла рамки платформи та стала справжньою "інфлюенсеркою", але коли все ж запускає трансляції на Twitch, то переважно дивиться різноманітні відео чи грає у Valorant.