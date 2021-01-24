Журналісти змогли з'ясувати приблизний зріст височенної вампірки із відеогри Resident Evil: Village. Для цього вони зіграли у демо-версію цієї гри, а також провели певні розрахунки.

Леді Дімітреску вже встигла стати справжньою зіркою у мережі: фанати її обожнюють, хоча вона й буде антагоністом гри Resident Evil: Village. Здається, останній факт мало кого хвилює, бо їй продовжують присвячувати чималу кількість дуже цікавих робіт. Журналісти авторитетного видання Kotaku поділилися результатами цікавого дослідження, у якому вони спробували визначити зріст Дімітреску.

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Шанувальники вже давно помітили, що Леді височенна, але навіть приблизний її зріст розробники не називали. Геймери лише припустили, що вона може бути зростом у три метри, бо їй дуже важко було пройти у звичайнісінькі двері. Варто відзначити, що саме двері із демо-версії й стали головною зачіпкою для Kotaku.

Журналісти з цього порталу вирішили провести своє дослідження. Вони зіграли у демо-версію гри та знайшли цікаву інформацію про замок Леді. Записи вказують, що виноробством у цій будівлі почали займатися ще у 15 столітті. Журналісти припустили, що палац було збудовано у ті ж часи, тому вони продовжили своє дослідження вже у мережі.

Журналісти знайшли інформацію про реально існуючий замок, який було збудовано у ті ж часи. Також вони змогли дізнатися точний розмір дверей у цьому палаці й відшукали схожі. Висота аналогічних дверей у цій будівлі складає 218 сантиметрів, але для Леді й вони були замалі. Тому журналісти врахували розміри шиї та голови й отримали такий зріст – 244 сантиметри.

Звісно, це все лише припущення, але дуже правдоподібні. Варто відзначити, що найвищою жінкою в історії вважається Яо Дефен, а її зріст становив 234 сантиметри.

Леді та двері із демо-версії / світлина з порталу Kotaku

Схожі двері із реального замку / світлина The Metropolitan Museum of Art