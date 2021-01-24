Журналисты смогли выяснить примерный рост высоченной вампирши из видеоигры Resident Evil: Village. Для этого они сыграли в демо-версию этой игры, а также провели определенные расчеты.

Леди Димитреску уже успела стать настоящей звездой в сети: фанаты ее обожают, хотя она и будет антагонистом игры Resident Evil: Village. Кажется, последний факт мало кого волнует, потому что ей продолжают посвящать немалое количество очень интересных работ. Журналисты авторитетного издания Kotaku поделились результатами любопытного исследования, в котором они попытались определить рост Димитреску.

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Поклонники уже давно заметили, что Леди очень высокая, но даже примерный ее рост разработчики не называли. Геймеры только предположили, что она может быть ростом в три метра, потому что ей очень трудно было пройти в обычные двери. Стоит отметить, что именно двери с демо-версии и стали главной зацепкой для Kotaku.

Журналисты этого портала решили провести свое исследование. Они сыграли в демо-версию игры и нашли интересную информацию о замке Леди. Записи указывают, что виноделием в этом здании начали заниматься еще в 15 веке. Журналисты предположили, что дворец был построен в те же времена, поэтому они продолжили свое исследование уже в сети.

Журналисты нашли информацию о реально существующем замке, построенным в те же времена. Также они смогли узнать точный размер дверей в этом дворце и нашли похожие. Высота аналогичных дверей в этом здании составляет 218 сантиметров, но для Леди и они были малы. Поэтому журналисты учли размеры шеи и головы и получили такой рост – 244 сантиметра.

Конечно, это все только предположения, но очень правдоподобные. Стоит отметить, что самой высокой женщиной в истории считается Яо Дэфэнь, а ее рост составлял 234 сантиметра.

Леди и двери с демо-версии / фотография с портала Kotaku

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