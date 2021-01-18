Пользователи в сети обратили внимание на очень высокую вампиршу с тизера видеоигры Resident Evil Village. Она стала объектом большого количества очень интересных работ.

Компания Capcom недавно выпустила тизер видеоигры Resident Evil Village, а также отметила, что официальная презентация этого проекта состоится уже 21 января. Но геймеров больше заинтересовала очень высокая вампирша из этого видео.

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В тизере пользователи увидели очень высокую женщину в стильном наряде. Геймеры уже успели узнать, что она вампирша, поэтому может стать одним из антагонистов игры Resident Evil Village. Интересной и официальной информации об этой женщине пользователи не смогли найти. Но судя по тизеру, они предположили, что она может быть ростом в три метра, потому что ей очень трудно было пройти в обычные двери. Также геймерам понравился ее наряд в викторианском стиле и улыбка, которая характерна для злодеев. Она очень быстро стала объектом для жарких обсуждений и большого количества интересных работ.

Смотрите тизер Resident Evil Village с очень высокой вампиршей – видео

Видео уже посмотрели более миллиона пользователей, а в комментариях активно обсуждают только эту вампиршу. Некоторые поклонники видеоигр даже пишут признания в любви. Но большинство обсуждений и мемов об этой вампирше можно найти в твиттере. Первой об этой женщине написала видеоблогерка Suzi Hunter, а дальше этот тренд подхватили и другие пользователи в сети.

GUYS, THE VAMPIRE LADY IS ACTUALLY EXTREMELY TALL!!! pic.twitter.com/VXcyVsjhBa — Suzi Hunter (@TheSphereHunter) January 14, 2021

"Народ, оказывается эта вампирша просто огромная"

Looking up at the 9 foot tall vampire lady about to kill me like: pic.twitter.com/QvT3idwxXq — PAKUMEN STAN (@rad_dude124) January 15, 2021

"Как я смотрю на трехметровую вампиршу, которая готова убить меня:"

Me today thinking about Vampire Lady pic.twitter.com/ntciZJCx5w — FABINO (@KinoFabino) January 14, 2021

"Я сегодня, когда думал о вампирше"

Me when I see tall vampire lady in Resident Evil: Village pic.twitter.com/RLquJgTT1o — GallyVision (@gallyintheshell) January 15, 2021

"Когда увидел очень высокую вампиршу с Resident Evil Village:

я не знаю, открывать огонь или влюбляться"

me running away from the tall lady from resident evil village pic.twitter.com/OwRGA5oWrs — mar (@IostIegacy) January 14, 2021

"Я, когда убегаю от очень высокой вампирши с Resident Evil Village"

"Я обожаю Resident Evil Village уже"

Высокая и опасная

Оригинальные буквы в названии Resident Evil Village

I wanted to get exactly two (2) things out of my system#REBHFun #RE8 pic.twitter.com/RLIPbBxyCK — SUN (@KektusFruit) January 15, 2021

Геймеры уже сделали свой выбор

。

ｏ

○

╭◜◝ ͡ ◜ ͡ ◜◝ ◜ ͡ ◝ ◜ ╮

( Tall Lady )

╰◟◞ ͜ ◟◞◟◞ ͜ ◟◞ ͜ ◞ ╯ — Resident Evil (@RE_Games) January 17, 2021

Даже разработчиков из Capcom очаровала эта вампирша