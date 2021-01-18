Высокая и опасная: геймеры в восторге от вампирши с Resident Evil Village – фото
Пользователи в сети обратили внимание на очень высокую вампиршу с тизера видеоигры Resident Evil Village. Она стала объектом большого количества очень интересных работ.
Компания Capcom недавно выпустила тизер видеоигры Resident Evil Village, а также отметила, что официальная презентация этого проекта состоится уже 21 января. Но геймеров больше заинтересовала очень высокая вампирша из этого видео.
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В тизере пользователи увидели очень высокую женщину в стильном наряде. Геймеры уже успели узнать, что она вампирша, поэтому может стать одним из антагонистов игры Resident Evil Village. Интересной и официальной информации об этой женщине пользователи не смогли найти. Но судя по тизеру, они предположили, что она может быть ростом в три метра, потому что ей очень трудно было пройти в обычные двери. Также геймерам понравился ее наряд в викторианском стиле и улыбка, которая характерна для злодеев. Она очень быстро стала объектом для жарких обсуждений и большого количества интересных работ.
Смотрите тизер Resident Evil Village с очень высокой вампиршей – видео
Видео уже посмотрели более миллиона пользователей, а в комментариях активно обсуждают только эту вампиршу. Некоторые поклонники видеоигр даже пишут признания в любви. Но большинство обсуждений и мемов об этой вампирше можно найти в твиттере. Первой об этой женщине написала видеоблогерка Suzi Hunter, а дальше этот тренд подхватили и другие пользователи в сети.
"Народ, оказывается эта вампирша просто огромная"
"Как я смотрю на трехметровую вампиршу, которая готова убить меня:"
"Я сегодня, когда думал о вампирше"
"Когда увидел очень высокую вампиршу с Resident Evil Village:
я не знаю, открывать огонь или влюбляться"
"Я, когда убегаю от очень высокой вампирши с Resident Evil Village"
"Я обожаю Resident Evil Village уже"
Высокая и опасная
Оригинальные буквы в названии Resident Evil Village
Геймеры уже сделали свой выбор
Даже разработчиков из Capcom очаровала эта вампирша
Resident Evil VillageВидеоигра от японской компании Capcom, которая была анонсирована в июне 2020 года. Релиз этого проекта должен состояться в 2021 году на всех основных платформах. По жанру это хоррор, а главного героя отправят в загадочный и заснеженный поселок. Эта видеоигра станет десятой в серии Resident Evil, а разработчики отметили, что геймерам должен очень понравиться этот проект.
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