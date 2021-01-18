Користувачі у мережі звернули увагу на дуже високу вампірку з тизеру відеогри Resident Evil Village. Вона стала об'єктом чималої кількості дуже цікавих робіт.

Компанія Capcom нещодавно випустила тизер відеогри Resident Evil Village, а також відзначила, що офіційна презентація цього проєкту відбудеться вже 21 січня. Але геймерів більше зацікавила височенна вампірка з цього відео.

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У тизері користувачі побачили дуже високу жінку у стильному вбранні. Геймери вже встигли дізнатися, що вона вампірка, тому може стати одним з антагоністів гри Resident Evil Village. Цікавої та офіційної інформації про цю жіночку користувачі не змогли знайти. Але судячи з тизеру, вони припустили, що вона може бути зростом у три метри, бо їй дуже важко було пройти у звичайнісінькі двері. Також геймерам сподобалося її вбрання у вікторіанському стилі та посмішка, яка характерна для лиходіїв. Вона дуже швидко стала об'єктом для палких обговорень та чималої кількості цікавих робіт.

Дивіться тизер Resident Evil Village з височенною вампіркою – відео

Відео вже переглянуло понад мільйон користувачів, а у коментарях активно обговорюють лише цю вампірку. Деякі шанувальники відеоігор навіть пишуть зізнання у коханні. Але більшість обговорень та мемів про цю вампірку можна знайти у твіттері. Першою про цю жінку написала відеоблогерка Suzi Hunter, а далі цей тренд підхопили й інші користувачі у мережі.

GUYS, THE VAMPIRE LADY IS ACTUALLY EXTREMELY TALL!!! pic.twitter.com/VXcyVsjhBa — Suzi Hunter (@TheSphereHunter) January 14, 2021

"Народ, виявляється ця вампірка просто величезна"

Looking up at the 9 foot tall vampire lady about to kill me like: pic.twitter.com/QvT3idwxXq — PAKUMEN STAN (@rad_dude124) January 15, 2021

"Як я дивлюся на триметрову вампірку, яка готова вбити мене:"

Me today thinking about Vampire Lady pic.twitter.com/ntciZJCx5w — FABINO (@KinoFabino) January 14, 2021

"Я сьогодні, коли думав про вампірку"

Me when I see tall vampire lady in Resident Evil: Village pic.twitter.com/RLquJgTT1o — GallyVision (@gallyintheshell) January 15, 2021

"Коли побачив височенну вампірку з Resident Evil Village:

я не знаю, відкривати вогонь чи закохуватися"

me running away from the tall lady from resident evil village pic.twitter.com/OwRGA5oWrs — mar (@IostIegacy) January 14, 2021

"Я, коли втікаю від височенної вампірки з Resident Evil Village"

"Я обожнюю Resident Evil Village вже"

Висока та небезпечна

Оригінальні букви у назві Resident Evil Village

I wanted to get exactly two (2) things out of my system#REBHFun #RE8 pic.twitter.com/RLIPbBxyCK — SUN (@KektusFruit) January 15, 2021

Геймери вже зробили свій вибір

。

ｏ

○

╭◜◝ ͡ ◜ ͡ ◜◝ ◜ ͡ ◝ ◜ ╮

( Tall Lady )

╰◟◞ ͜ ◟◞◟◞ ͜ ◟◞ ͜ ◞ ╯ — Resident Evil (@RE_Games) January 17, 2021

Навіть розробників з Capcom зачарувала ця вампірка