Висока та небезпечна: геймери у захваті від вампірки із Resident Evil Village – фото
Користувачі у мережі звернули увагу на дуже високу вампірку з тизеру відеогри Resident Evil Village. Вона стала об'єктом чималої кількості дуже цікавих робіт.
Компанія Capcom нещодавно випустила тизер відеогри Resident Evil Village, а також відзначила, що офіційна презентація цього проєкту відбудеться вже 21 січня. Але геймерів більше зацікавила височенна вампірка з цього відео.
Цікаво Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "Зоряні війни" від Ubisoft та GTA V у 4K
У тизері користувачі побачили дуже високу жінку у стильному вбранні. Геймери вже встигли дізнатися, що вона вампірка, тому може стати одним з антагоністів гри Resident Evil Village. Цікавої та офіційної інформації про цю жіночку користувачі не змогли знайти. Але судячи з тизеру, вони припустили, що вона може бути зростом у три метри, бо їй дуже важко було пройти у звичайнісінькі двері. Також геймерам сподобалося її вбрання у вікторіанському стилі та посмішка, яка характерна для лиходіїв. Вона дуже швидко стала об'єктом для палких обговорень та чималої кількості цікавих робіт.
Дивіться тизер Resident Evil Village з височенною вампіркою – відео
Відео вже переглянуло понад мільйон користувачів, а у коментарях активно обговорюють лише цю вампірку. Деякі шанувальники відеоігор навіть пишуть зізнання у коханні. Але більшість обговорень та мемів про цю вампірку можна знайти у твіттері. Першою про цю жінку написала відеоблогерка Suzi Hunter, а далі цей тренд підхопили й інші користувачі у мережі.
"Народ, виявляється ця вампірка просто величезна"
"Як я дивлюся на триметрову вампірку, яка готова вбити мене:"
"Я сьогодні, коли думав про вампірку"
"Коли побачив височенну вампірку з Resident Evil Village:
я не знаю, відкривати вогонь чи закохуватися"
"Я, коли втікаю від височенної вампірки з Resident Evil Village"
"Я обожнюю Resident Evil Village вже"
Висока та небезпечна
Оригінальні букви у назві Resident Evil Village
Геймери вже зробили свій вибір
Навіть розробників з Capcom зачарувала ця вампірка
Resident Evil VillageВідеогра від японської компанії Capcom, яка була анонсована у червні 2020 року. Реліз цього проєкту повинен відбутися у 2021 році на всіх основних платформах. За жанром це хоррор, а головного героя відправлять у загадкове та засніжене селище. Ця відеогра стане десятою у серії Resident Evil, а розробники відзначили, що геймерам повинен дуже сподобатися цей проєкт.
Поділитися новиною
-
Найкращі косплеї Genshin Impact: увага до деталей та спокусливі фото (16+)18 січня , 19:00
-
Фантастичні перегляди: мем з GTA V повторили актори, які озвучували персонажів у грі – відео13 січня , 11:29
-
Сльози у прямому ефірі: 16-річний стрімер втратив одразу 20 тисяч підписників на Twitch15 січня , 18:28