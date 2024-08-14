Коли варто очікувати Nintendo Switch 2 – розробникам повідомили час

Консоль наступного покоління від Nintendo Switch 2 слід очікувати не раніше квітня 2025 року. Ця інформація з'явилася на тлі спекуляцій та очікувань, пов'язаних зі старінням Nintendo Switch, яка перебуває на ринку вже сім років.

Цикли випуску основних ігрових консолей зазвичай синхронізовані з конкурентних причин, інформує Games 24. Як наслідок, Nintendo Switch вже починає демонструвати свій поважний вік, зрештою, як і її старші аналоги.

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За словами Кріса Дрінга, керівника GamesIndustry.biz, який поділився інформацією у своєму подкасті, розробники отримали вказівки від Nintendo про те, що консоль наступного покоління не з'явиться щонайменше до квітня 2025 року.

Switch 2?

Раніше в травні Nintendo оголосила, що ігрова консоль наступного покоління буде представлена протягом поточного фінансового року, який закінчується 31 березня 2025 року. Однак Дрінг уточнив, що жоден з розробників, з якими він спілкувався, не очікує виходу нової консолі в цьому фінансовому році.

Nintendo порадила своїм партнерам не очікувати виходу нової консолі до кінця цього фінансового року, орієнтуючись на реліз у квітні або травні 2025 року.

Nintendo Switch, представленій у березні 2017 року. Наразі це найдовше живуча консоль у лінійці компанії.

Станом на кінець червня Nintendo продала 143,42 мільйона одиниць Switch. У першому кварталі цього року було продано 13,5 мільйона одиниць, і компанія має намір продати ще 13,5 мільйона консолей до кінця цього фінансового року.

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Якщо ці цілі будуть досягнуті, Nintendo Switch може випередити PlayStation 2 від Sony і стати найпопулярнішою ігровою консоллю в історії.