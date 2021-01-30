Згідно з дослідженням, проведеним британським порталом BusinessFinancing, Epic Games названо найпопулярнішим відеоігровим брендом у світі. Деталі – у матеріалі.

Джерело: BusinessFinancing

Для проведення дослідження, використовували інструмент "Google Keyword Planner", що допоміг виміряти дані про обсяги та частоту пошуку відеоігрових брендів за останній рік та з'ясувати найпопулярніші бренди у кожній країні.

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Згідно з дослідженням, проведеним британським виданням BusinessFinancing, компанія, що стоїть за мегапопулярною грою Fortnite – Epic Games є найпопулярнішим відеоігровим брендом у переважній більшості країн світу. Ріст Epic Games від маленької компанії до таких масштабів всього за 30 років існування вражає.

Компанія розпочала свій успіх у пізніх 1990-х, ставши "батьками", мабуть, найпопулярнішого ігрового рушія – Unreal Engine. Протягом наступного десятиліття легендарна гра Unreal Tournament, її спіноффи та популярність серії ігор Gears of War забезпечували успіх Епікам. Однак не завжди все було так сонячно, іноді компанія балансувала на краю прірви, проте падіння вдалося уникнути завдяки китайській холдинговій компанії Tencent, що придбала велику частку акцій Epic Games у 2012 році. У 2017 вийшов хіт та основний "годувальник" розробників – батл-рояль Fortnite і вже на серпень 2020 року компанія Epic Games оцінювалась у 17,3 мільярда доларів.

Найпопулярніші відеоігрові бренди в кожній країні / зображення BusinessFinancing

Популярність Epic Games – дійсно епічна. Американські розробники відеоігор та програмного забезпечення отримують більше пошукових запитів, ніж такі культові імена індустрії як Nintendo та Atari, а головний конкурент Епіків у сфері цифрових магазинів відеоігор – Steam та його розробники Valve навіть не потрапили на мапу. Epic Games стали номером один у 141 країні (серед них і Україна) із загальним числом у 4 716 375 пошуків, до прикладу, їх найближчі переслідувачі – Nintendo посіли перше місце лише у 24 країнах з 3 120 010 пошуками. Популярна відеоігрова компанія для мобільних телефонів Gameloft вдовольнилась третім місцем, а Atari та Activision посіли четверту та п'яту сходинки відповідно.

Те, що Epic Games опинився на вершині списку не є чимось дивним. Регулярні оновлення та новий вміст для Fornite забезпечують компанії лідерство у пошукових запитах. До того ж їхній цифровий магазин відеоігор – Epic Games Store, без сумніву, допомагає компанії домінувати й у цьому плані.

Статистика по роздачах безкоштовних ігор в Epic Games Store / зображення epicgames.com

Популярність магазину Епіків зумовлена постійними роздачами безкоштовних ігор. Лише за 2020 рік геймери мали можливість отримати 103 безкоштовних гри, загальна вартість яких склала разючих $ 2407 (за цінами у США), а всього користувачами з усього світу було завантажено понад 749 мільйонів екземплярів безкоштовних ігор.