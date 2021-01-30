Согласно исследованию, проведенному британским порталом BusinessFinancing, Epic Games назван самым популярным видеоигровым брендом в мире. Детали – в материале.

Источник: BusinessFinancing

Для проведения исследования использовали инструмент "Google Keyword Planner", который помог измерить данные об объемах и частоте поиска видеоигровых брендов за последний год и выяснить самые популярные бренды в каждой стране.

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Согласно исследованию, проведенному британским изданием BusinessFinancing, компания, стоящая за мегапопулярной игрой Fortnite – Epic Games является самым популярным видеоигровым брендом в большинстве стран мира. Рост Epic Games от маленькой компании до таких масштабов всего за 30 лет существования впечатляет.

Компания начала свой успех в поздних 1990-х, став "родителем", видимо, самого популярного игрового движка – Unreal Engine. В течение следующего десятилетия легендарная игра Unreal Tournament, ее спиноффы и популярность серии игр Gears of War обеспечивали успех Эпикам. Однако не всегда все было так солнечно, иногда компания балансировала на краю пропасти, однако падения удалось избежать благодаря китайской холдинговой компании Tencent, которая приобрела большую часть акций Epic Games в 2012 году. В 2017 вышел хит и основной "кормилец" разработчиков – батл-рояль Fortnite и уже в августе 2020 года компания Epic Games оценивалась в 17,3 миллиарда долларов.

Самые популярные видеоигровые бренды в каждой стране / изображение BusinessFinancing

Популярность Epic Games – действительно эпическая. Американские разработчики видеоигр и программного обеспечения получают больше поисковых запросов, чем такие культовые имена индустрии как Nintendo и Atari, а главный конкурент Эпиков в сфере цифровых магазинов видеоигр – Steam и его разработчики Valve даже не попали на карту. Epic Games стали номером один в 141 стране (среди них и Украина) с общим числом в 4 716 375 поисков, к примеру, их ближайшие преследователи – Nintendo заняли первое место только в 24 странах с 3 120 010 поисками. Популярная видеоигровая компания для мобильных телефонов Gameloft удовлетворилась третьим местом, а Atari и Activision заняли четвертую и пятую строчки соответственно.

То, что Epic Games оказался на вершине списка не является чем-то удивительным. Регулярные обновления и новое содержание для Fornite обеспечивают компании лидерство в поисковых запросах. К тому же их цифровой магазин видеоигр – Epic Games Store, несомненно, помогает компании доминировать и в этом плане.

Статистика по раздачах бесплатных игр в Epic Games Store / изображение epicgames.com

Популярность магазина Эпиков обусловлена постоянными раздачами бесплатных игр. Лишь в 2020 году геймеры имели возможность получить 103 бесплатных игры, общая стоимость которых составила поразительных $ 2407 (по ценам в США), а всего пользователями со всего мира было загружено более 749 миллионов экземпляров бесплатных игр.