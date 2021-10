Студія FromSoftware анонсувала відеогру Elden Ring ще в червні 2019 року. Тоді розробники показали кінематографічний трейлер, а також поділилися першими деталями, щоправда, повноцінне представлення відбулося лише в червні 2021 року.

Тоді розробники відзначили, що реліз цього проєкту відбудеться 21 січня 2022 року, але, здається, щось пішло не за їхнім планом. У своєму твітері автори написали, що змушені змістити дату виходу гри Elden Ring на 25 лютого. Вони відзначили, що недооцінили глибину та стратегічну свободу відеогри, а тому їм потрібен додатковий місяць на розробку.

Одночасно з цим, представники FromSoftware також оголосили, що з 12 по 15 листопада будуть проходити закриті тестування їхньої відеогри. Щоправда, лише для власників консолей PlayStation та Xbox, тобто без користувачів PC. У цих тестуваннях візьмуть участь 50 тисяч геймерів, яких FromSoftware випадково вибере зі списку тих, які зареєструються на їхньому сайті до 1 листопада.

Трейлер відеогри Elden Ring: відео

Щоправда, найцікавіша новина про гру Elden Ring з'явилася цими вихідними. Річ у тім, що на ютуб-каналі Games Anime and more з'явилося коротке відео, на якому можна побачити повноцінний геймплей цієї відеогри. Автор каналу вказав, що цій збірці гри вже два тижні, а сам ігровий процес записаний на консолі Xbox One.

Щоправда, відео майже одразу ж зникло з цього ютуб-каналу, а найцікавіше, що запис видалили не представники FromSoftware, а його автор. Річ у тім, що конфіденційні дані у відкритий доступ "злив" недобросовісний тестувальник відеогри Elden Ring. Користувачі твітера дізналися, що він видалив свій запис, тому що побоявся юридичних наслідків. Але зрозуміло, що відео дуже швидко розлетілося мережею.

"Злитий" геймплей відеогри Elden Ring: відео

Реліз відеогри Elden Ring має відбутися 25 лютого 2022 року на PC, PS5, PS4, Xbox Series та Xbox One. Ціну розробники поки не називали.