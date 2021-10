Студия FromSoftware анонсировала видеоигру Elden Ring еще в июне 2019 года. Тогда разработчики показали кинематографический трейлер, а также поделились первыми деталями, правда, полноценное представление состоялось лишь в июне 2021 года.

Тогда разработчики отметили, что релиз этого проекта состоится 21 января 2022 года, но, кажется, что-то пошло не по их плану. В своем твиттере авторы написали, что вынуждены сместить дату выхода игры Elden Ring на 25 февраля. Они отметили, что недооценили глубину и стратегическую свободу видеоигры, а поэтому им нужен дополнительный месяц на разработку.

Одновременно с этим, представители FromSoftware также объявили, что с 12 по 15 ноября будут проходить закрытые тестирования их видеоигры. Правда, только для владельцев консолей PlayStation и Xbox, то есть без пользователей PC. В этих тестах примут участие 50 тысяч геймеров, которых FromSoftware случайно выберет из списка тех, которые зарегистрируются на их сайте до 1 ноября.

Трейлер видеоигры Elden Ring: видео

Правда, самая интересная новость об игре Elden Ring появилась в эти выходные. Дело в том, что на ютуб-канале Games Anime and more появилось короткое видео, на котором можно увидеть полноценный геймплей этой видеоигры. Автор канала указал, что этой сборке игры уже две недели, а сам игровой процесс записан на консоли Xbox One.

Правда, видео почти сразу же исчезло из этого ютуб-канала, а самое интересное, что запись удалили не представители FromSoftware, а ее автор. Дело в том, что конфиденциальные данные в открытый доступ "слил" недобросовестный тестировщик видеоигры Elden Ring. Пользователи твиттера узнали, что он удалил свою запись, потому что побоялся юридических последствий. Но понятно, что видео очень быстро разлетелось сетью.

"Слитый" геймплей видеоигры Elden Ring: видео

Релиз видеоигры Elden Ring должен состояться 25 февраля 2022 года на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Цену разработчики пока не называли.