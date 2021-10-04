Напевно, всі шанувальники файтингів знайомі з відеоіграми студії NetherRealm. Зараз "з-під їхнього пера" виходить одразу дві дуже популярні серії: Mortal Kombat та Injustice. Перша присвячена класичним бійцям, а от друга – супергероям з всесвіту DC. Свої відеоігри NetherRealm випускає кожні два роки, щоправда, здається, пандемія внесла певні корективи у роботу цієї студії.

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Річ у тім, що реліз їхніх ігор відбувається навесні, але цього року розробники порушили таку своєрідну традицію. Останнім їхнім проєктом поки залишається гра Mortal Kombat 11, яка вийшла ще у квітні 2019 року. А от реліз останньої відеогри в серії Injustice відбувся у травні 2017 року. Тому фанати припускали, що цієї весни мав вийти новий проєкт саме з цієї серії. Але цього так й не сталося, а загалом розробники нічого поки навіть не анонсували. Щоправда, можливо, анонс відбудеться вже найближчим часом.

Якщо вірити останнім чуткам, то NetherRealm планує представити відеогру Injustice 3 під час масштабного шоу The Game Awards (9 грудня). А от реліз цього проєкту має відбутися на всі основні платформи вже у травні 2022 року. Цією інформацією поділився анонімний інсайдер, але найцікавіше, що він також опублікував список героїв, які мають з'явитися в Injustice 3.

Згідно з його даними, на релізі у відеогрі буде одразу 29 ігрових персонажів, а також він відзначив, що для гри має вийти чотири DLC з героями та скінами. Якщо вірити цьому інсайдеру, то в грі Injustice 3 мають з'явитися наступні персонажі:

Аквамен / Повелитель океану

Бетмен / Террі Макгінніс

Звірохлопчик

Чорна канарка

Синій жук / Зелений жук

Бустер Голд

Чешир

Костянтин

Кіборг

Детстроук

Флеш / Імпульс

Зелена стріла

Зелений ліхтар / Джон Стюарт / Гай Гарднер

Харлі Квін

Джокер

Король Акул

Лекс Лютор

Метало

Майстер дзеркал

Некрон

Отруйний плющ

Ра'с аль Гул

Рейвен

Червоний торнадо

Робін / Найтвінг

Супердівчина

Супермен

Диво-жінка / Артеміда

Антимонітор (за попереднє замовлення)

Етріган (DLC)

Лайввайр (DLC)

Джонні Кейдж (DLC)

Вбивця Крок (преміальний скін для Короля Акул) (DLC)

Хі-Мен (DLC)

Нео (DLC)

Лю Кан (DLC)

Наостанок варто відзначити, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично, а подібний "злив" навряд чи можна віднести до винятків.