Напевно, всі шанувальники файтингів знайомі з відеоіграми студії NetherRealm. Зараз "з-під їхнього пера" виходить одразу дві дуже популярні серії: Mortal Kombat та Injustice. Перша присвячена класичним бійцям, а от друга – супергероям з всесвіту DC. Свої відеоігри NetherRealm випускає кожні два роки, щоправда, здається, пандемія внесла певні корективи у роботу цієї студії.

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Річ у тім, що реліз їхніх ігор відбувається навесні, але цього року розробники порушили таку своєрідну традицію. Останнім їхнім проєктом поки залишається гра Mortal Kombat 11, яка вийшла ще у квітні 2019 року. А от реліз останньої відеогри в серії Injustice відбувся у травні 2017 року. Тому фанати припускали, що цієї весни мав вийти новий проєкт саме з цієї серії. Але цього так й не сталося, а загалом розробники нічого поки навіть не анонсували. Щоправда, можливо, анонс відбудеться вже найближчим часом.

Якщо вірити останнім чуткам, то NetherRealm планує представити відеогру Injustice 3 під час масштабного шоу The Game Awards (9 грудня). А от реліз цього проєкту має відбутися на всі основні платформи вже у травні 2022 року. Цією інформацією поділився анонімний інсайдер, але найцікавіше, що він також опублікував список героїв, які мають з'явитися в Injustice 3.

Згідно з його даними, на релізі у відеогрі буде одразу 29 ігрових персонажів, а також він відзначив, що для гри має вийти чотири DLC з героями та скінами. Якщо вірити цьому інсайдеру, то в грі Injustice 3 мають з'явитися наступні персонажі:

  • Аквамен / Повелитель океану
  • Бетмен / Террі Макгінніс
  • Звірохлопчик
  • Чорна канарка
  • Синій жук / Зелений жук
  • Бустер Голд
  • Чешир
  • Костянтин
  • Кіборг
  • Детстроук
  • Флеш / Імпульс
  • Зелена стріла
  • Зелений ліхтар / Джон Стюарт / Гай Гарднер
  • Харлі Квін
  • Джокер
  • Король Акул
  • Лекс Лютор
  • Метало
  • Майстер дзеркал
  • Некрон
  • Отруйний плющ
  • Ра'с аль Гул
  • Рейвен
  • Червоний торнадо
  • Робін / Найтвінг
  • Супердівчина
  • Супермен
  • Диво-жінка / Артеміда
  • Антимонітор (за попереднє замовлення)
  • Етріган (DLC)
  • Лайввайр (DLC)
  • Джонні Кейдж (DLC)
  • Вбивця Крок (преміальний скін для Короля Акул) (DLC)
  • Хі-Мен (DLC)
  • Нео (DLC)
  • Лю Кан (DLC)

Наостанок варто відзначити, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично, а подібний "злив" навряд чи можна віднести до винятків.