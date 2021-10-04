Наверное, все поклонники файтингов знакомы с видеоиграми студии NetherRealm. Сейчас "из-под их пера" выходит сразу две очень популярные серии: Mortal Kombat и Injustice. Первая посвящена классическим бойцам, а вот вторая – супергероям из вселенной DC. Свои видеоигры NetherRealm выпускает каждые два года, правда, кажется, пандемия внесла определенные коррективы в работу этой студии.
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Дело в том, что релиз их игр происходит весной, но в этом году разработчики нарушили такую своеобразную традицию. Последним их проектом пока остается игра Mortal Kombat 11, которая вышла еще в апреле 2019 года. А вот релиз последней видеоигры в серии Injustice состоялся в мае 2017 года. Поэтому фанаты предполагали, что этой весной должен был выйти новый проект именно из этой серии. Но этого так и не произошло, а в целом разработчики ничего пока даже не анонсировали. Правда, возможно, анонс состоится уже в ближайшее время.
Если верить последним слухам, то NetherRealm планирует представить видеоигру Injustice 3 во время масштабного шоу The Game Awards (9 декабря). А вот релиз этого проекта должен состояться на все основные платформы уже в мае 2022 года. Этой информацией поделился анонимный инсайдер, но самое интересное, что он также опубликовал список героев, которые должны появиться в Injustice 3.
Согласно его данным, на релизе в видеоигре будет сразу 29 игровых персонажей, а также он отметил, что для игры должно выйти четыре DLC с героями и скинами. Если верить этому инсайдеру, то в игре Injustice 3 должны появиться следующие персонажи:
- Аквамен / Повелитель океана
- Бэтмен / Терри Макгиннис
- Зверомальчик
- Черная канарейка
- Синий жук / Зеленый жук
- Бустер Голд
- Чешир
- Константин
- Киборг
- Детстроук
- Флэш / Импульс
- Зеленая стрела
- Зеленый фонарь / Джон Стюарт / Гай Гарднер
- Харли Квинн
- Джокер
- Король Акул
- Лекс Лютор
- Металло
- Мастер зеркал
- Некрон
- Ядовитый плющ
- Ра'с аль Гул
- Рэйвен
- Красный торнадо
- Робин / Найтвинг
- Супердевушка
- Супермен
- Чудо-женщина / Артемида
- Анти-монитор (за предварительный заказ)
- Этриган (DLC)
- Лайввайр (DLC)
- Джонни Кейдж (DLC)
- Убийца Крок (премиальный скин для Короля Акул) (DLC)
- Хи-Мен (DLC)
- Нео (DLC)
- Лю Кан (DLC)
Напоследок стоит отметить, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически, а подобный "слив" вряд ли можно отнести к исключениям.