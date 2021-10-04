Наверное, все поклонники файтингов знакомы с видеоиграми студии NetherRealm. Сейчас "из-под их пера" выходит сразу две очень популярные серии: Mortal Kombat и Injustice. Первая посвящена классическим бойцам, а вот вторая – супергероям из вселенной DC. Свои видеоигры NetherRealm выпускает каждые два года, правда, кажется, пандемия внесла определенные коррективы в работу этой студии.

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Дело в том, что релиз их игр происходит весной, но в этом году разработчики нарушили такую своеобразную традицию. Последним их проектом пока остается игра Mortal Kombat 11, которая вышла еще в апреле 2019 года. А вот релиз последней видеоигры в серии Injustice состоялся в мае 2017 года. Поэтому фанаты предполагали, что этой весной должен был выйти новый проект именно из этой серии. Но этого так и не произошло, а в целом разработчики ничего пока даже не анонсировали. Правда, возможно, анонс состоится уже в ближайшее время.

Если верить последним слухам, то NetherRealm планирует представить видеоигру Injustice 3 во время масштабного шоу The Game Awards (9 декабря). А вот релиз этого проекта должен состояться на все основные платформы уже в мае 2022 года. Этой информацией поделился анонимный инсайдер, но самое интересное, что он также опубликовал список героев, которые должны появиться в Injustice 3.

Согласно его данным, на релизе в видеоигре будет сразу 29 игровых персонажей, а также он отметил, что для игры должно выйти четыре DLC с героями и скинами. Если верить этому инсайдеру, то в игре Injustice 3 должны появиться следующие персонажи:

Аквамен / Повелитель океана

Бэтмен / Терри Макгиннис

Зверомальчик

Черная канарейка

Синий жук / Зеленый жук

Бустер Голд

Чешир

Константин

Киборг

Детстроук

Флэш / Импульс

Зеленая стрела

Зеленый фонарь / Джон Стюарт / Гай Гарднер

Харли Квинн

Джокер

Король Акул

Лекс Лютор

Металло

Мастер зеркал

Некрон

Ядовитый плющ

Ра'с аль Гул

Рэйвен

Красный торнадо

Робин / Найтвинг

Супердевушка

Супермен

Чудо-женщина / Артемида

Анти-монитор (за предварительный заказ)

Этриган (DLC)

Лайввайр (DLC)

Джонни Кейдж (DLC)

Убийца Крок (премиальный скин для Короля Акул) (DLC)

Хи-Мен (DLC)

Нео (DLC)

Лю Кан (DLC)

Напоследок стоит отметить, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически, а подобный "слив" вряд ли можно отнести к исключениям.