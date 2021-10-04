Наверное, все поклонники файтингов знакомы с видеоиграми студии NetherRealm. Сейчас "из-под их пера" выходит сразу две очень популярные серии: Mortal Kombat и Injustice. Первая посвящена классическим бойцам, а вот вторая – супергероям из вселенной DC. Свои видеоигры NetherRealm выпускает каждые два года, правда, кажется, пандемия внесла определенные коррективы в работу этой студии.

Интересно Виртуальное перенаселение: в New World временно запретили создание новых персонажей

Дело в том, что релиз их игр происходит весной, но в этом году разработчики нарушили такую своеобразную традицию. Последним их проектом пока остается игра Mortal Kombat 11, которая вышла еще в апреле 2019 года. А вот релиз последней видеоигры в серии Injustice состоялся в мае 2017 года. Поэтому фанаты предполагали, что этой весной должен был выйти новый проект именно из этой серии. Но этого так и не произошло, а в целом разработчики ничего пока даже не анонсировали. Правда, возможно, анонс состоится уже в ближайшее время.

Если верить последним слухам, то NetherRealm планирует представить видеоигру Injustice 3 во время масштабного шоу The Game Awards (9 декабря). А вот релиз этого проекта должен состояться на все основные платформы уже в мае 2022 года. Этой информацией поделился анонимный инсайдер, но самое интересное, что он также опубликовал список героев, которые должны появиться в Injustice 3.

Согласно его данным, на релизе в видеоигре будет сразу 29 игровых персонажей, а также он отметил, что для игры должно выйти четыре DLC с героями и скинами. Если верить этому инсайдеру, то в игре Injustice 3 должны появиться следующие персонажи:

  • Аквамен / Повелитель океана
  • Бэтмен / Терри Макгиннис
  • Зверомальчик
  • Черная канарейка
  • Синий жук / Зеленый жук
  • Бустер Голд
  • Чешир
  • Константин
  • Киборг
  • Детстроук
  • Флэш / Импульс
  • Зеленая стрела
  • Зеленый фонарь / Джон Стюарт / Гай Гарднер
  • Харли Квинн
  • Джокер
  • Король Акул
  • Лекс Лютор
  • Металло
  • Мастер зеркал
  • Некрон
  • Ядовитый плющ
  • Ра'с аль Гул
  • Рэйвен
  • Красный торнадо
  • Робин / Найтвинг
  • Супердевушка
  • Супермен
  • Чудо-женщина / Артемида
  • Анти-монитор (за предварительный заказ)
  • Этриган (DLC)
  • Лайввайр (DLC)
  • Джонни Кейдж (DLC)
  • Убийца Крок (премиальный скин для Короля Акул) (DLC)
  • Хи-Мен (DLC)
  • Нео (DLC)
  • Лю Кан (DLC)

Напоследок стоит отметить, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически, а подобный "слив" вряд ли можно отнести к исключениям.