Нео, Джокер і Констянтин: у мережу "злили" список персонажів, які мають з'явитися в Injustice 3
Джерело:Comicbook
Анонімний інсайдер поділився інформацією про наступну відеогру від NetherRealm. Він відзначив, що зараз розробники з цієї студії працюють над новою грою в серії Injustice.
Напевно, всі шанувальники файтингів знайомі з відеоіграми студії NetherRealm. Зараз "з-під їхнього пера" виходить одразу дві дуже популярні серії: Mortal Kombat та Injustice. Перша присвячена класичним бійцям, а от друга – супергероям з всесвіту DC. Свої відеоігри NetherRealm випускає кожні два роки, щоправда, здається, пандемія внесла певні корективи у роботу цієї студії.
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Річ у тім, що реліз їхніх ігор відбувається навесні, але цього року розробники порушили таку своєрідну традицію. Останнім їхнім проєктом поки залишається гра Mortal Kombat 11, яка вийшла ще у квітні 2019 року. А от реліз останньої відеогри в серії Injustice відбувся у травні 2017 року. Тому фанати припускали, що цієї весни мав вийти новий проєкт саме з цієї серії. Але цього так й не сталося, а загалом розробники нічого поки навіть не анонсували. Щоправда, можливо, анонс відбудеться вже найближчим часом.
Якщо вірити останнім чуткам, то NetherRealm планує представити відеогру Injustice 3 під час масштабного шоу The Game Awards (9 грудня). А от реліз цього проєкту має відбутися на всі основні платформи вже у травні 2022 року. Цією інформацією поділився анонімний інсайдер, але найцікавіше, що він також опублікував список героїв, які мають з'явитися в Injustice 3.
Згідно з його даними, на релізі у відеогрі буде одразу 29 ігрових персонажів, а також він відзначив, що для гри має вийти чотири DLC з героями та скінами. Якщо вірити цьому інсайдеру, то в грі Injustice 3 мають з'явитися наступні персонажі:
- Аквамен / Повелитель океану
- Бетмен / Террі Макгінніс
- Звірохлопчик
- Чорна канарка
- Синій жук / Зелений жук
- Бустер Голд
- Чешир
- Костянтин
- Кіборг
- Детстроук
- Флеш / Імпульс
- Зелена стріла
- Зелений ліхтар / Джон Стюарт / Гай Гарднер
- Харлі Квін
- Джокер
- Король Акул
- Лекс Лютор
- Метало
- Майстер дзеркал
- Некрон
- Отруйний плющ
- Ра'с аль Гул
- Рейвен
- Червоний торнадо
- Робін / Найтвінг
- Супердівчина
- Супермен
- Диво-жінка / Артеміда
- Антимонітор (за попереднє замовлення)
- Етріган (DLC)
- Лайввайр (DLC)
- Джонні Кейдж (DLC)
- Вбивця Крок (преміальний скін для Короля Акул) (DLC)
- Хі-Мен (DLC)
- Нео (DLC)
- Лю Кан (DLC)
Наостанок варто відзначити, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично, а подібний "злив" навряд чи можна віднести до винятків.