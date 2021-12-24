Реліз інді-гри Project Zomboid відбувся ще у 2013 році, але дуже популярною вона так й не стала. Щоправда, цього тижня все несподівано змінилося, а сталося це одразу ж після того, як розробники випустили нове масштабне оновлення.

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Варто розпочати з того, що Project Zomboid – симулятор виживання в постапокаліптичному світі, який заполонили зомбі. Напевно, цей проєкт можна навіть назвати одним з найреалістичніших у своєму жанрі. Працює над ним невелика команда, а тому він ще досі перебуває в режимі дочасного доступу.

Варто відзначити, що працюють вони активно, наприклад, цього тижня вийшов масштабний апдейт, який автори назвали повноцінним сиквелом своєї гри. Розробники додали у відеогру чимало нового контенту, попрацювали над звуком і графікою, а також внесли немало змін в ігровий процес. Але головним нововведенням став багатокористувацький режим, який вони створили наново.

Новий трейлер відеогри Project Zomboid: відео

Саме завдяки цьому масштабному патчу відеогра почала стрімко набирати популярність у сервісі Steam. А яскравим підтвердженням цих слів може слугувати статистика сайту SteamDB. Згідно з даними цього ресурсу, її максимальний онлайн ніколи не досягав показника навіть у 9 тисяч геймерів.

Але цього тижня все змінилося, бо тепер гра може похизуватися цифрою у майже 37 тисяч активних гравців. За цим показником відеогра Project Zomboid навіть заскочила до топу найпопулярніших ігор Steam. Додамо, що поки онлайн серйозно не впав, а на момент написання матеріалу в цей проєкт грає понад 30 тисяч користувачів.

Статистика Project Zomboid / Скриншот з сайту SteamDB

Наостанок варто відзначити, що продається відеогра Project Zomboid лише в Steam та GOG. Купити її можна за 229 гривень, а до 5 січня це можна буде зробити зі знижкою в 33% (в обох сервісах).