Релиз инди-игры Project Zomboid состоялся еще в 2013 году, но очень популярной она так и не стала. Правда, на этой неделе все неожиданно изменилось, а произошло это сразу же после того, как разработчики выпустили новое масштабное обновление.

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Следует начать с того, что Project Zomboid – симулятор выживания в постапокалиптическом мире, который заполонили зомби. Наверное, этот проект можно назвать даже одним из самых реалистичных в своем жанре. Работает над ним небольшая команда, поэтому он до сих пор находится в режиме раннего доступа.

Стоит отметить, что работают они активно, например, на этой неделе вышел масштабный апдейт, который авторы назвали полноценным сиквелом своей игры. Разработчики добавили в видеоигру много нового контента, поработали над звуком и графикой, а также внесли немало изменений в игровой процесс. Но главным нововведением стал многопользовательский режим, который они создали заново.

Новый трейлер видеоигры Project Zomboid: видео

Именно благодаря этому масштабному патчу видеоигра стала стремительно набирать популярность в сервисе Steam. А ярким подтверждением этих слов может служить​ статистика сайта SteamDB. Согласно данным этого ресурса, ее максимальный онлайн никогда не достигал показателя даже в 9 тысяч геймеров.

Но на этой неделе все изменилось, потому что теперь игра может похвастаться цифрой в почти 37 тысяч активных игроков. По этому показателю видеоигра Project Zomboid даже запрыгнула в топ самых популярных игр Steam. Добавим, что пока он серьезно не упал, а на момент написания материала в этот проект играет более 30 тысяч пользователей.

Статистика Project Zomboid / Скриншот с сайта SteamDB

Напоследок стоит отметить, что продается видеоигра Project Zomboid только в Steam и GOG. Купить ее можно за 229 гривен, а до 5 января это можно будет сделать со скидкой в 33% (в обоих сервисах).