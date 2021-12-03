Нетрадиційні методи: гравець у Call of Duty: Vanguard зробив 105 вбивств за допомогою барабанів

У мережі досить популярним став запис стрімера з нікнеймом DeanoBeano. Річ у тім, що цей геймер досить успішно грав у Call of Duty: Vanguard за допомогою невеликих барабанів.

Ми вже неодноразово розповідали про шанувальників Call of Duty, які полюбляють знаходити альтернативні методи гри. Наприклад, один фанат замінив класичний контролер на сопілку, а інший використав піаніно для гри в цей шутер.

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Головним же героєм цієї історії став стрімер з нікнеймом DeanoBeano, який зіграв у Call of Duty: Vanguard на барабанах. Щоправда, одразу ж варто відзначити, що в цьому випадку йдеться не про зовсім стандартні барабани. Стрімер використав для гри контролер з назвою "Donkey Kong Bongos", який компанія Nintendo випустила ще на початку нульових. Створений він для гри у деякі проєкти з серії Donkey Kong, а загалом в нього є лише п'ять кнопок.

Щоправда, все це не завадило геймеру показати майстерну гру в Call of Duty: Vanguard. Спершу він налаштував керування за допомогою комбінацій кнопок, а потім досить швидко опанував такий нетрадиційний метод гри. Важливо відзначити, що в його випадку йдеться не про кілька вбивств, а про досить успішну гру. Наприклад, в одному з матчів він майже став найкращим гравцем своєї команди. Під час цього поєдинку стрімер зміг зробити одразу 105 вбивств за допомогою цих невеликих барабанів.

Варто зазначити, що DeanoBeano досвідчений гравець у відеоігри з серії Call of Duty, а тому такий результат навряд чи здивував його шанувальників. Також він вже використовував ці барабани для гри в інші відомі проєкти. Щоправда, популярною стала лише ця його трансляція, а загалом вона вже зібрала майже 20 тисяч переглядів. Наостанок варто відзначити, що з повною її версією можна ознайомитися за цим посиланням.

Фінал найкращого його матчу: відео