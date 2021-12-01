Невелика студія хоче створити ремейк відеогри Mortal Kombat Trilogy на Unreal Engine 5

Студія Eyeballistic хоче створити ремейк Mortal Kombat Trilogy на Unreal Engine 5. Але для цього їм потрібно переконати Warner Bros. в тому, що їхня гра може бути комерційно успішною.

Напевно, всі шанувальники легендарної серії Mortal Kombat знають, що вже наступного року вона буде відзначати своє тридцятиріччя. Нещодавно про цю подію згадував відомий геймдизайнер Ед Бун, а цього разу нагадати про неї вирішили представники інді-студії Eyeballistic.

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Річ у тім, що ці розробники дуже хочуть створити ремейк Mortal Kombat Trilogy на честь тридцятиріччя франшизи. Нагадаємо, що Mortal Kombat Trilogy – це відеогра, яка вийшла у 1996 році на PC та консолі. Головною особливістю цього проєкту є те, що в ньому з'явилися всі персонажі з MK1, MK2, MK3 та UMK3.

Варто відзначити, що в цьому випадку йдеться саме про ремейк, а не ремастер. Річ у тім, що розробники хочуть серйозно оновити цей проєкт та додати чимало сучасних функцій. Наприклад, систему пошуку матчів, таблиці лідерів, кросплей, а також підтримку 4К та 60 FPS.

Розробники відзначили, що планують детально відтворити персонажів та їхні прийоми, а також оновити арени та музику. Варто додати, що свій ремейк вони хочуть створити на ігровому рушії Unreal Engine 5. З цікавого ще варто відзначити, що коштувати ця оновлена гра має 40 доларів, а вийти вона повинна на PC, Xbox Series, PS5 та Nintendo Switch.

Цікаво, що у 2016 році ентузіасти зверталися з цією ж ідеєю до керівництва Warner Bros. та Еда Буна. Відомому геймдизайнеру вона сподобалася, а от представникам цієї компанії – ні. Останні відзначили, що навряд чи цей ремейк може стати комерційно успішним. На їхню думку, він не продасться тиражем в 100 тисяч копій, а тому вони припускають, що в його випадку можна навіть не відбити витрати на маркетингову кампанію.

Цього ж разу розробники вирішили спершу створити петицію на відомому сайті Change.org. Представники студії Eyeballistic планують зібрати 100 тисяч підписів. І лише після цього вони збираються звертатися до керівництва Warner Bros. зі своєю ідеєю. Наостанок варто відзначити, що розробники вже навіть поділилися першими результатами своєї роботи.

Ремейк Mortal Kombat Trilogy / Фото з сайту DSOGaming