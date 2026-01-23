Фанати відеогри ARC Raiders заполонили відгуки готелю в Італії через його назву

Кумедна ситуація трапилася з одним з італійських готелів, відгуки до якого на Google Maps відтепер заповнені дотепними коментарями шанувальників відеогри ARC Raiders.

Шанувальники хітового багатокористувацького шутера масово залишають відгуки на італійський готель, а причиною тому його специфічна назва, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Спробуй пережити цю катку: геймер створив установку, що дарує небачене 5D занурення в шутер

Гравці ARC Raiders "бомбардують" відгуками невеличкий готель?

Персонал відносно невеликого італійського готелю в мальовничій комуні Кампітелло-ді-Фасса, ймовірно, проклинає розробників з Embark Studios.

Річ у тому, що їхній чотиризірковий заклад має назву, яка збігається з однією з найжорстокіших мап відеогри – Hotel Stella Montis .

Вона відома тим, що на ній переважно не зустрінеш дружніх один до одного гравців, тож часто матчі на ній перетворюються у справжню криваву баню.

Вочевидь, близько місяця тому хтось з геймерів знайшов заклад на Google Maps та залишив жартівливий відгук, якраз на цю мапу з хітової ARC Raiders. За деякий час потому, це помітили інші геймери та теж почали потроху залишати коментарі.

Справжня лавина відгуків почалася, коли про цю "цікавинку" повідомив акаунт ArcRaiderAlerts в X.

Що пишуть геймери?

У результаті фанати гри просто заполонили секцію рецензій на готель, а їхні дописи можна хоч зараз заносити до геймерської спадщини ЮНЕСКО.

Чудове місце. Але я все ж таки рекомендую подорожувати цим готелем самостійно. Будь-яка група більш як 2 осіб має дуже високий ризик зустріти щурів у вестибюлі,

– написав геймер Hejiujiu.

Класне місце, де я добре проводжу час. Однак одне питання залишається без відповіді: чому я бачу так багато червоних спалахів у небі вночі?,

– йдеться у відгуці користувача Fred.

Якщо не брати до уваги постійне PvP та кемперів на точках евакуації, мені дуже подобається це місце, тут ніколи не буває нудно,

– підкреслив Jose Mourino.

Наразі рейтинг Stella Montis Hotel знаходиться на відмітці у 4,6 бала, а кількість відгуків перевалила за 500 задоволених "відвідувачів" і продовжує зростати.